Если вы ищете что-то, что вернет атмосферу начала XXI века, то Кино 24 подготовил соответствующую подборку сериалов. Эти киноленты поразят увлекательными сюжетами и неожиданными поворотами.

Интересно Самый популярный детективный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за один вечер

"Декстер"

Судмедэксперт полиции Декстер Морган работает в Майами. Однако мужчина скрывает от всех важную тайну – он серийный убийца, который забирает жизни преступников. Как-то в городе появляется еще один маньяк "Декстер", который выходит на связь с главным героем и предлагает ему объединиться в команду.

"Декстер": смотрите трейлер сериала онлайн

"Отчаянные домохозяйки"

На улице Вистерия Лейн живут четыре подруги. Недавно там произошло самоубийство женщины, поэтому героини решают узнать больше о ее тайнах. На фоне семейных драм и забавных ситуаций разворачиваются интриги, которые затрагивают всех жителей района.

"Отчаянные домохозяйки": смотрите трейлер сериала онлайн

Напомним, ранее мы рассказывали о сериалах от Netflix, которые затягивают с первой серии.

"Клан Сопрано"

Итало-американский мафиози Тони Сопрано сталкивается с проблемами не только в криминальном бизнесе, но и в семье. Чтобы справиться со стрессом, он начинает посещать психотерапевта. Однако Тони не очень хочется говорить со специалистом о своей работе.

"Клан Сопрано": смотрите трейлер сериала онлайн

"Сверхъестественное"

Братья Сэм и Дин Винчестеры отправляются на охоту за сверхъестественными существами, которые угрожают людям. Путешествие главных героев начинается с поиска пропавшего отца. Впрочем, затем превращается в борьбу с мировым злом, демонами, ангелами и даже апокалипсисом.

"Сверхъестественное": смотрите трейлер сериала онлайн