Однако на Netflix есть немало проектов, которые захватывают уже с первой минуты. Кино 24 подготовил подборку сериалов, которые мгновенно погрузят вас в свой мир.

Смотрите также Невозможно оторваться: 5 самых атмосферных костюмированных драм, которые перенесут вас в прошлое

"Люцифер"

Количество сезонов: 6

Устав от ада, Дьявол решает жить среди людей в Лос-Анджелесе. Там Люцифер открывает ночной клуб и наслаждается проведенным временем на Земле. Однажды на пороге заведения находят труп человека, поэтому детективы отправляются на место преступления. С тех пор Дьявол начинает помогать полиции расследовать дела.

"Люцифер": смотрите трейлер сериала онлайн

"Ты"

Количество сезонов: 5

В современном мире достаточно знать имя человека, чтобы узнать о нем все. Джо работает в книжном магазине и может только по выбору книги понять, кто предстал перед ним. Как-то на работе он знакомится с Гвен, после чего начинает искать ее аккаунты в соцсетях. С тех пор мужчина шпионит за девушкой и устраняет всех, кто стоит на его пути. Однако все меняется, когда Гвен отвечает взаимностью на чувства Джо.

"Ты": смотрите трейлер сериала онлайн

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о лучших мини-сериалах Netflix до 6 серий, которые вы посмотрите на одном дыхании.

"Ферзевый гамбит"

Количество сезонов: 1

В 1950-х годах Бет Хармон стала сиротой. Несмотря на это, она решила заниматься самосовершенствованием, в частности игрой в шахматы. Девушка настолько сильно увлекается новым хобби, что решает построить собственную карьеру на этом. Сериал погрузит зрителей в психологические травмы и испытания Бет, через которые она поднимется на вершину шахматного мира.

"Ферзевый гамбит": смотрите трейлер сериала онлайн

"Нарко"

Количество сезонов: 3

Пабло Эскобар начинал с контрабанды мелких товаров, а стал обладателем империи. Героя очень уважали, ведь он вложил много в экономику страны. Он держал в страхе целый континент, но так было не всегда. В жизни Пабло происходило немало приключений и опасностей, которые сделали его тем, кем он был.

"Нарко": смотрите трейлер сериала онлайн