Кіно 24 розповість про ті горори, які викликали найбільший резонанс у новому році. Вони точно не дадуть вам спати спокійно.

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"Носферату"

Це римейк культового німого фільму жахів 1922 року. Головну героїню Елен переслідують видіння та примари, але це ще не найжахливіше, що на неї чекає. В Елен з'являється моторошний шанувальник – вампір, граф Орлок. Його одержимість Елен лякає більше за будь-що інше.

"Носферату": дивіться трейлер онлайн

"Грішники"

Брати-близнюки, які хочуть віднайти спокій після Першої світової війни та роботи на чиказьку мафію, повертаються додому. Вкравши чималу суму в гангстерів, вони придбали в рідному місті ферму та перетворили її на бар. Та в першу ніч роботи гості зіштовхуються зі зловісною надприродною силою.

"Грішники": дивіться трейлер онлайн

"Прокляті"

Біля села тоне корабель з великою кількістю пасажирів. Місцева мешканка Єва розривається перед вибором – врятувати людей чи зберегти їжу для односельців. Вона робить рішення, яке запускає низку моторошних подій. Темрява оживає й наживо з'являються привиди з давніх легенд.

"Прокляті": дивіться трейлер онлайн

"Присутність"

Родина Пейн хоче розпочати життя з нового аркуша та вирішує придбати 100-річний заміський будинок. Але поступово сім'я виявляє у маєтку щось зловісне. Невідома присутність плаває коридорами та кімнатами, спостерігаючи за мешканцями. Вона була тут з самого початку, тож невідомо, чи можливо її вигнати.

"Присутність": дивіться трейлер онлайн

"Мавпа"

Надприродний фільм жахів розповідає про братів-близнюків Гела та Білла, які стають свідками низки страшних смертей після того, як знаходять старовинну іграшкову мавпочку на горищі. Вони хочуть позбутися привидів, тому викидають мавпочку, а їхні шляхи розходяться. Коли незрозумілі смерті повторюються, брати примиряються, щоб позбутися проклятої іграшки.

"Мавпа": дивіться трейлер онлайн