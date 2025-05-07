Кіно 24 розповість про ті горори, які викликали найбільший резонанс у новому році. Вони точно не дадуть вам спати спокійно.
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"Носферату"
Це римейк культового німого фільму жахів 1922 року. Головну героїню Елен переслідують видіння та примари, але це ще не найжахливіше, що на неї чекає. В Елен з'являється моторошний шанувальник – вампір, граф Орлок. Його одержимість Елен лякає більше за будь-що інше.
"Носферату": дивіться трейлер онлайн
"Грішники"
Брати-близнюки, які хочуть віднайти спокій після Першої світової війни та роботи на чиказьку мафію, повертаються додому. Вкравши чималу суму в гангстерів, вони придбали в рідному місті ферму та перетворили її на бар. Та в першу ніч роботи гості зіштовхуються зі зловісною надприродною силою.
"Грішники": дивіться трейлер онлайн
"Прокляті"
Біля села тоне корабель з великою кількістю пасажирів. Місцева мешканка Єва розривається перед вибором – врятувати людей чи зберегти їжу для односельців. Вона робить рішення, яке запускає низку моторошних подій. Темрява оживає й наживо з'являються привиди з давніх легенд.
"Прокляті": дивіться трейлер онлайн
"Присутність"
Родина Пейн хоче розпочати життя з нового аркуша та вирішує придбати 100-річний заміський будинок. Але поступово сім'я виявляє у маєтку щось зловісне. Невідома присутність плаває коридорами та кімнатами, спостерігаючи за мешканцями. Вона була тут з самого початку, тож невідомо, чи можливо її вигнати.
"Присутність": дивіться трейлер онлайн
"Мавпа"
Надприродний фільм жахів розповідає про братів-близнюків Гела та Білла, які стають свідками низки страшних смертей після того, як знаходять старовинну іграшкову мавпочку на горищі. Вони хочуть позбутися привидів, тому викидають мавпочку, а їхні шляхи розходяться. Коли незрозумілі смерті повторюються, брати примиряються, щоб позбутися проклятої іграшки.
"Мавпа": дивіться трейлер онлайн