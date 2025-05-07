Кино 24 расскажет о тех хоррорах, которые вызвали наибольший резонанс в новом году. Они точно не дадут вам спать спокойно.

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"Носферату"

Это римейк культового немого фильма ужасов 1922 года. Главную героиню Элен преследуют видения и призраки, но это еще не самое ужасное, что ее ждет. У Элен появляется жуткий поклонник – вампир, граф Орлок. Его одержимость Элен пугает больше всего на свете.

"Носферату": смотрите трейлер онлайн

"Грешники"

Братья-близнецы, которые хотят обрести покой после Первой мировой войны и работы на чикагскую мафию, возвращаются домой. Украв немалую сумму у гангстеров, они приобрели в родном городе ферму и превратили ее в бар. Но в первую ночь работы гости сталкиваются со зловещей сверхъестественной силой.

"Грешники": смотрите трейлер онлайн

"Проклятые"

Возле села тонет корабль с большим количеством пассажиров. Местная жительница Ева разрывается перед выбором – спасти людей или сохранить еду для односельчан. Она принимает решение, которое запускает череду жутких событий. Темнота оживает и вживую появляются призраки из древних легенд.

"Проклятые": смотрите трейлер онлайн

"Присутствие"

Семья Пейн хочет начать жизнь с нового листа и решает приобрести 100-летний загородный дом. Но постепенно семья обнаруживает в имении что-то зловещее. Неизвестное присутствие плавает по коридорам и комнатам, наблюдая за жителями. Она была здесь с самого начала, поэтому неизвестно, возможно ли ее выгнать.

"Присутствие": смотрите трейлер онлайн

"Обезьяна"

Сверхъестественный фильм ужасов рассказывает о братьях-близнецах Хэла и Билла, которые становятся свидетелями череды страшных смертей после того, как находят старинную игрушечную обезьянку на чердаке. Они хотят избавиться от призраков, поэтому выбрасывают обезьянку, а их пути расходятся. Когда необъяснимые смерти повторяются, братья примиряются, чтобы избавиться от проклятой игрушки.

"Обезьяна": смотрите трейлер онлайн