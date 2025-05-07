Тут зібрано найкраще з найкращого: від драм і трилерів до романтики та пригод. Ці стрічки з добірки від Netflix вже підкорили глядачів по всьому світу, тож, можливо, серед них знайдеться і ваш новий улюблений фільм, передає Кіно 24.
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"Поза юрисдикцією"
У центрі сюжету – зникнення сина Сари, колишньої військової зі спецпідрозділу. Хлопець раптово зникає всередині будівлі американського консульства, і мати, не вагаючись, розпочинає власне розслідування.
У пошуках правди вона стикається з небезпекою та мимоволі викриває масштабну змову, яка може змінити все.
"Поза юрисдикцією": дивіться онлайн трейлер фільму
В оновленому списку найпопулярніших фільмів на Netflix також опинились такі стрічки:
- "Спустошення"
- "Велика прогулянка"
- "Заручник у магазині Apple"
- "Коли ти вийдеш заміж?"
- "Список мрій"
- "Дівчина моїх кошмарів"
- "Секрети домашніх тварин 2"
- "Щенячий патруль. Мегакіно"
- "Вартові легенд"
Обирайте, готуйте попкорн – перегляд обіцяє бути затяжним і захопливим!
До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців.