Подойдут даже на Щекавице: лучшие эротические фильмы для страстного вечера 18+

Ничто так не согревает и сближает двух влюбленных людей, как общий просмотр фильмов, особенно в осенний прохладный вечер. Предлагаем просмотреть самые эстетические и эротические фильмы, которые помогут вам расслабиться и провести вечер со страстью.

В голливудских фильмах есть немало откровенных сцен, которые захочется повторить дома со второй половинкой. А режиссеры пытаются так подобрать актеров, чтобы сексуальное влечение сыграть максимально естественно.

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Эротические фильмы для осеннего вечера: подборка (18+)

"С широко закрытыми глазами", 1999 год

В этом фильме зрители увидят максимально откровенные сцены и эффектные раздевания супружеской пары, которую сыграли Николь Кидман и Том Круз. Главная героиня никак не может решиться поделиться с мужчиной своими сексуальными фантазиями, однако этот момент наступает, и она преодолевает свои страхи. Муж тем временем думает, что жена "перегорела" и находит наслаждение в элитном клубе, где царит разврат и оргия. Это совершенно изменяет жизнь Алисы и Билла.

"С широко закрытыми глазами": смотрите трейлер онлайн (18+)

"Эскорт", 2015 год

Эта лента предназначена для лиц, точно достигших 18-летнего возраста. Пикантная и нетривиальная комедия расскажет историю проститутки Наталии, которая хорошо зарабатывает на жизнь и готова удовлетворить кого угодно. А также увидим скрывающегося в туалете Митча, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Кроме этого, с помощью приложения он знакомится со многими девушками, одержимыми сексом так же как он. Среди них увидит Наталью. Она предложит ему свои услуги эскорта. Ох и приключения ждут!

"Эскорт": смотрите трейлер онлайн (18+)

"Клубничка", 2018 год

Эта картина освещает события 19 века во Франции. Молодая женщина Мари спекулятивно женится на поэте Анри. Все, что девушке нужно – это погасить долг отца. Безусловно, Мари надеялась, что ее сердце вспыхнет любовью к поэту, но этого не случилось. Однажды она встречает страстного Пьера. Они все равно любят путешествия и эротику. Пьер сможет показать свою подлинную любовь.

"Клубничка": смотрите трейлер онлайн (18+)

"Последнее танго в Париже", 1972 год

Фильм "Последнее танго в Париже" мы также включили в нашу подборку, ведь он стал одним из первым в мировой киноиндустрии, который содержал эротические кадры. По сюжету американский бизнесмен и вдовец крутит роман с молодой девушкой. С самого начала отношений он предупреждает избранницу, что это будет только секс. Но от юной партнерши главный герой узнает немало нового о наслаждении.

Интересно, что кинолента стала своеобразным мотиватором для многих людей, переживающих потерю. Ну, а пылкие сцены вдохновили многих.

"Последнее танго в Париже": смотрите трейлер фильма (18+)

"Наслаждение", 2021 год

В картине говорится о застройках индустрии развлечений для взрослых, где установлена иерархия и жесткая конкуренция. По сюжету, 19-летняя шведка Белла Черри, приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать новой мировой порнозвездой.

"Наслаждение": смотрите трейлер онлайн (18+)

"Больше, чем секс", 2010 год

Соблазнительные Эштон Кутчер и Натали Портман могут разделить с вами вечер. Любовь – это безудержное безумие мужчины и женщины. Герой фильма мечтает встречаться со всеми красивыми девушками города. Он стремится к свободным отношениям, главное – без каких-либо обязательств. И, наконец, встречает девушку, которая полностью разделяет его взгляды.

"Больше, чем секс": смотрите трейлер онлайн (18+)

"Запятнанная репутация", 2003 год

Еще одна лента из Николь Кидман, где она в кадре предстает совершенно голой. По сюжету она крутит роман с профессором Коулмэном, которого сыграл Энтони Гопкинс.

"Запятнанная репутация": смотрите трейлер онлайн (18+)