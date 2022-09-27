Производством шоу займется творческая команда из Италии. Главную роль исполнит итальянский актер Алессандро Борги, снимавшийся в фильмах "Очарованный Неаполь", "В моей коже", "Фортуната", "Субурра" и другие.

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Netflix снимет сериал, вдохновленный жизнью и карьерой порноактера Рокко Сиффреди

Известно, что сериал Netflix будет основываться на биографических сведениях жизни и карьеры Сиффреди, однако это не будет детальный байопик. Сюжет шоу будет посвящен человеку, который всю свою жизнь боролся с сексуальной зависимостью, а позже смирился с этим.

В отношениях с женщиной, Сиффреди любил грубый секс, но позволял компромиссы во время половых актов, так что партнерша могла доминировать над ним.

Кто такой Рокко Сиффреди Итальянский порнографический актер, режиссер и продюсер. Он взял свое сценическое имя от персонажа Роха Сиффреди, которого сыграл Ален Делон во французском гангстерском фильме "Борсалино". Известный как "итальянский жеребец". За свою карьеру Сиффреди получил более 40 наград и снялся более чем в 1300 порнографических фильмах.

Рокко Сиффреди в документалке "Рокко: Легенда крупным планом" / Фото Кинориум