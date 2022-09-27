Виробництвом шоу займеться творча команда з Італії. Головну роль виконає італійський актор Алессандро Боргі, який знімався у фільмах "Зачарований Неаполь", "У моїй шкірі", "Фортуната", "Субурра" та інші.

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Netflix зніме серіал, натхненний життям і кар'єрою порноактора Рокко Сіффреді

Відомо, що серіал Netflix ґрунтуватиметься на біографічних відомостях з життя та кар’єри Сіффреді, однак це не буде детальний байопік. Сюжет шоу буде присвячений людині, яка все своє життя боролася із сексуальною залежністю, а пізніше змирилася з цим.

У відносинах із жінкою, Сіффреді любив грубий секс, але дозволяв компроміси під час статевих актів, тож партнерка могла домінувати над ним.

Хто такий Рокко Сіффреді Італійський порнографічний актор, режисер і продюсер. Він взяв своє сценічне ім'я від персонажа Роха Сіффреді, якого зіграв Ален Делон у французькому гангстерському фільмі "Борсаліно". Відомий як "італійський жеребець". За свою кар'єру Сіффреді отримав більш як 40 нагород і знявся у понад 1300 порнографічних фільмах.

Рокко Сіффреді у документалці "Рокко: Легенда крупним планом" / Фото Кіноріум