Безумная страсть: эротические сериалы Netflix, заставляющие сходить с ума 18+
Источник:Goodfilms_ua
На Netflix можно найти немало картин разных жанров, среди которых и эротические. Стриминговая платформа предлагает не только фильмы, но и сериалы, которые добавят в любые отношение страсти и новых ощущений.
Если вы уже насладились просмотром эротических фильмов, то эта подборка точно понравится вашей паре, разнообразит личную жизнь.
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"Одержимость"
Год: 2023
Количество сезонов: 1
Количество серий: 4
Рейтинг IMDb: 5.1
Перспективный лондонский хирург начинает интрижку с невестой своего сына. Впоследствии между ними возникает страстный роман, который навсегда может изменить жизнь.
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"Секс/Жизнь"
Год: 2021
Количество сезонов: 2
Количество серий: 7
Рейтинг IMDb: 5.7
Билли Коннелли – обольстительная домохозяйка, которая воспитывает двоих детей. До замужества Билли имела насыщенную жизнь в Нью-Йорке, которую теперь постоянно вспоминает. В частности – самый удивительный секс, который когда-либо имела. Когда ее размышления об интиме с грубым эксом случайно находит муж, тайна сексуальных отношений главной героини начинает раскрываться.
"Секс/Жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Нескромный взгляд"
Год: 2023
Количество сезонов: 1
Количество серий: 10
Рейтинг IMDb: 4.9
Главную героиню – талантливую хакерку вуаристку втягивают в опасное расследование после того, как ее соседка – секс-работница – внезапно исчезает на выходные.
"Нескромный взгляд": смотрите онлайн трейлер сериала