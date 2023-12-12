Шалена пристрасть: еротичні серіали Netflix, які змушують божеволіти 18+
Джерело:Goodfilms_ua
На Netflix можна знайти чимало стрічок різних жанрів, серед яких й еротичні. Стримінгова платформа пропонує не лише фільми, а й серіали, які додадуть у будь-які стосунки пристрасті та нових відчуттів.
Якщо ви вже насолодилися переглядом еротичних фільмів, то ця добірка точно сподобається вашій парі, урізноманітнить особисте життя.
Теж цікаво 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху
"Одержимість"
Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 4
Рейтинг IMDb: 5.1
Перспективний лондонський хірург починає інтрижку з нареченою свого сина. Згодом між ними виникає пристрасний роман, який назавжди може змінити життя.
"Одержимість": дивіться онлайн трейлер серіалуЯкісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.
"Секс/Життя"
Рік: 2021
Кількість сезонів: 2
Кількість серій: 7
Рейтинг IMDb: 5.7
Біллі Коннеллі – зваблива домогосподарка, яка виховує двох дітей. До заміжжя Біллі мала насичене життя в Нью-Йорку, яке тепер постійно згадує. Зокрема – найдивовижніший секс, який коли-небудь мала. Коли її роздуми про інтим з брутальним ексом випадково знаходить чоловік, таємниця сексуальних стосунків головної героїні починає розкриватися.
"Секс/Життя": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Нескромний погляд"
Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
Рейтинг IMDb: 4.9
Головну героїню – талановиту хакерку вуаєристку втягують в небезпечне розслідування після того, як її сусідка – секс-працівниця – раптово зникає на вихідні.
"Нескромний погляд": дивіться онлайн трейлер серіалу