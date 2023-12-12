Шалена пристрасть: еротичні серіали Netflix, які змушують божеволіти 18+

12 грудня 2023, 21:19
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Джерело:

Goodfilms_ua

На Netflix можна знайти чимало стрічок різних жанрів, серед яких й еротичні. Стримінгова платформа пропонує не лише фільми, а й серіали, які додадуть у будь-які стосунки пристрасті та нових відчуттів.

Якщо ви вже насолодилися переглядом еротичних фільмів, то ця добірка точно сподобається вашій парі, урізноманітнить особисте життя. 

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"Одержимість"

Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 4
Рейтинг IMDb: 5.1

Перспективний лондонський хірург починає інтрижку з нареченою свого сина. Згодом між ними виникає пристрасний роман, який назавжди може змінити життя. 

"Одержимість": дивіться онлайн трейлер серіалу 

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

"Секс/Життя"

Рік: 2021
Кількість сезонів: 2
Кількість серій: 7
Рейтинг IMDb: 5.7

Біллі Коннеллі – зваблива домогосподарка, яка виховує двох дітей. До заміжжя Біллі мала насичене життя в Нью-Йорку, яке тепер постійно згадує. Зокрема – найдивовижніший секс, який коли-небудь мала. Коли її роздуми про інтим з брутальним ексом випадково знаходить чоловік, таємниця сексуальних стосунків головної героїні починає розкриватися. 

"Секс/Життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нескромний погляд"

Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
Рейтинг IMDb: 4.9

Головну героїню – талановиту хакерку вуаєристку втягують в небезпечне розслідування після того, як її сусідка – секс-працівниця – раптово зникає на вихідні. 

"Нескромний погляд": дивіться онлайн трейлер серіалу

 

Автор: Христина Кобак