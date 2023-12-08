У голлівудських фільмах є багато сцен, які вам точно захочеться повторити вдома з другою половинкою. Далі 24 Канал розповість про еротичні стрічки, переглянувши які ви не лише зблизитесь, а й урізноманітните своє сексуальне життя.

Не пропустіть 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху

"Останнє танго в Парижі", 1972 рік

Розпочинаємо нашу добірку з фільму, який став одним з перших у світовому кінематографі, який містив еротичні кадри. У ньому показана історія американського бізнесмена, який закрутив роман з молодою дівчиною. Ще на початку стосунків він попередив обраницю, що між ними буде лише секс, однак саме від юної партнерки головний герой дізнається чимало нового про насолоду.

"Останнє танго в Парижі": дивіться онлайн трейлер фільму (18+)

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

"Із широко заплющеними очима", 1999 рік

Цей фільм багатий на максимально відверті сцени подружньої пари, яку зіграли пристрасні Том Круз та Ніколь Кідман. Тривалий час головна героїня Аліса тримала в собі свої сексуальні фантазії, боялася розповісти про них коханому, однак в один момент вона переборола всі страхи. Водночас Білл вважає, що дружина "перегоріла", тому відправляється в елітний клуб, де постійно панує оргія та розпуста. Як це змінить їхні життя?

"Із широко заплющеними очима": дивіться онлайн трейлер фільму (18+)

"Заплямована репутація", 2003 рік

Пропонуємо цього вечора переглянути ще одну стрічку з Ніколь Кідман у головній ролі, де вона постає абсолютно оголеною. За сюжетом, жінка крутить роман з професором Коулменом, якого зіграв легендарний Ентоні Гопкінс.

"Заплямована репутація": дивіться онлайн трейлер фільму (18+)

"Полуничка", 2018 рік

Завершуємо нашу добірку фільмом, де події відбуваються у Франції 19-го століття. Марі заради грошей виходить заміж за поета Анрі, сподіваючись, що згодом зможе покохати його. Однак почуття до чоловіка так і не зароджуються. Одного разу Марі зустрічає пристрасного П'єра, який, так само як і вона, любить подорожі та еротику.

"Полуничка": дивіться онлайн трейлер фільму (18+)