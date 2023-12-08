У голлівудських фільмах є багато сцен, які вам точно захочеться повторити вдома з другою половинкою. Далі 24 Канал розповість про еротичні стрічки, переглянувши які ви не лише зблизитесь, а й урізноманітните своє сексуальне життя.
Не пропустіть 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху
"Останнє танго в Парижі", 1972 рік
Розпочинаємо нашу добірку з фільму, який став одним з перших у світовому кінематографі, який містив еротичні кадри. У ньому показана історія американського бізнесмена, який закрутив роман з молодою дівчиною. Ще на початку стосунків він попередив обраницю, що між ними буде лише секс, однак саме від юної партнерки головний герой дізнається чимало нового про насолоду.
"Останнє танго в Парижі": дивіться онлайн трейлер фільму (18+)
"Із широко заплющеними очима", 1999 рік
Цей фільм багатий на максимально відверті сцени подружньої пари, яку зіграли пристрасні Том Круз та Ніколь Кідман. Тривалий час головна героїня Аліса тримала в собі свої сексуальні фантазії, боялася розповісти про них коханому, однак в один момент вона переборола всі страхи. Водночас Білл вважає, що дружина "перегоріла", тому відправляється в елітний клуб, де постійно панує оргія та розпуста. Як це змінить їхні життя?
"Із широко заплющеними очима": дивіться онлайн трейлер фільму (18+)
"Заплямована репутація", 2003 рік
Пропонуємо цього вечора переглянути ще одну стрічку з Ніколь Кідман у головній ролі, де вона постає абсолютно оголеною. За сюжетом, жінка крутить роман з професором Коулменом, якого зіграв легендарний Ентоні Гопкінс.
"Заплямована репутація": дивіться онлайн трейлер фільму (18+)
"Полуничка", 2018 рік
Завершуємо нашу добірку фільмом, де події відбуваються у Франції 19-го століття. Марі заради грошей виходить заміж за поета Анрі, сподіваючись, що згодом зможе покохати його. Однак почуття до чоловіка так і не зароджуються. Одного разу Марі зустрічає пристрасного П'єра, який, так само як і вона, любить подорожі та еротику.
"Полуничка": дивіться онлайн трейлер фільму (18+)