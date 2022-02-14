Эротический триллер "Глубокие воды" с Беном Аффлеком получил долгожданный тизер-трейлер

Наконец зрители могут увидеть долгожданный официальный тизер-трейлер эротического триллера "Глубокие воды". Премьера состоится 18 марта.

Главные роли в нем исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас. Режиссером триллера "Глубокие воды" стал легендарный голливудский оскароносный Эдриан Лайн. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Что стоит знать о ленте "Глубокие воды"

"Глубокие воды" – это современная адаптация одноименного культового романа Патриции Хайсмит ("Талантливый мистер Рипли"), который автор бестселлера "Исчезнувшая" Гиллиан Флинн называет своим источником вдохновения. Адаптировал книгу шоураннер "Эйфории" и автор "Малькольма и Мари" Сэм Левинсон совместно со сценаристом Заком Хелмом.

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Продюсерами фильма стали Арнон Милчен ("Потерянная", "Легенда Хью Гласса", "Бердмен", "Бойцовский клуб", "Секреты Лос-Анджелеса") и Энтони Катагас ("Неограненные драгоценности", "Суд над чикагской семеркой", "12 лет рабства").

В ленте говорится о Вике, которого сыграл Бен Аффлек, и Мелинде, в которую перевоплотилась Ана де Армас. У них есть дочь, роскошный дом и настоящие друзья. Однако, с годами их брак превращается в порочную игру, где женщина намеренно не скрывает свои измены, а мужчина прощает ей все. По сюжету одного из ее любовников внезапно находят мертвым. У супругов все больше назревает конфликт из-за подозрений и лжи.

"Глубокие воды": смотрите первый тизер-трейлер

Актерский состав

Помимо Аффлека и де Армас в "Глубоких водах" также вовлечен значительный актерский состав:

Финн Виттрок, известный по картинам "Игра на понижение" и "Ла-Ла Ленд", а также франшизой "Американская история ужасов";

Джейкоб Элорди из шоу "Эйфория" и романтической франшизы "Будка поцелуев";

актер и драматург Трэйси Леттс, известный по ролям в "Аутсайдерах", "Маленьких женщинах", "Секретном досье";

звезда "Карточного домика" и "Хищные в лесу" Кристен Коннолли;

Лил Рэй Ховери из блокбастера "Персонаж" и триллера "Ловушка".

Бен Аффлек и Ана де Армас / Фото пресс-службы фильма