Чувствует, что им манипулируют: Эштон Кутчер "боится ложных заявлений", которые Diddy может сделать

Американский актер и продюсер Эштон Кутчер, известный своей многолетней дружбой со скандальным рэпером Diddy, теперь, по словам инсайдеров, сожалеет об их отношениях. Кутчер выражает беспокойство из-за возможных "ложных претензий", которые Diddy может использовать, чтобы избежать ответственности и выйти из тюрьмы.

Об этом стало известно из издания Daily Star. Скандал с рэпером Diddy не утихает, а только набирает огласку, поэтому ежедневно появляется все больше деталей, которые шокируют людей по всему миру.

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Эштон Кутчер жалеет о дружбе с Diddy: что известно

По словам инсайдера, Эштон Кутчер чувствует, что его используют и манипулируют им. Одним из таких моментов стало посещение актером известной "белой вечеринки", которую устроил Шон Diddy Комбз в 2009 году. Хотя их дружба длилась более двух десятилетий, Кутчер теперь испытывает серьезное беспокойство из-за возможного непредсказуемого поведения рэп-звезды.

Инсайдер сообщил изданию, что Кутчер "напуган тем, что Diddy может сказать что угодно, сделать какие-либо заявления или даже направить обвинения против кого-то, чтобы обеспечить свой выход из тюрьмы".

Эштон абсолютно сожалеет о своей дружбе с Diddy, учитывая то, что произошло. Он чувствует, что его обманывают, предают, воспринимают как должное и им манипулируют. Он чувствует то же самое в отношении Дэнни Мастерсона. Теперь он никому не доверяет, кроме своей жены Милы Кунис. Он собирается сохранить свой круг семьи,

– рассказали инсайдеры.

Источники утверждают, что актер боится, что Diddy может назвать имена некоторых своих известных друзей, пытаясь использовать их популярность или влияние как способ избежать заключения.

"Каждый, кто был близок к Diddy, сейчас боится того, что он может прибегнуть к ложным обвинениям или манипуляциям, чтобы очистить свое имя и выйти из ситуации без последствий", – отмечает инсайдер.

По информации источников, Эштон Кутчер не хочет быть вовлеченным в этот скандал и старается держаться в стороне от любых споров, связанных с рэпером. Однако, если власти все же решат связаться с ним для допроса или показаний, актер готов полностью сотрудничать с правоохранительными органами, ведь ему нечего скрывать.

Источники также уверяют, что Кутчер никогда не присутствовал на скандально известных мероприятиях под названием Freak Offs, которые организовывались Diddy.

Что известно о скандальных "белых вечеринках" Diddy