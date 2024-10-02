Відчуває, що ним маніпулюють: Ештон Кутчер "боїться неправдивих заяв", які Diddy може зробити

Американський актор і продюсер Ештон Кутчер, відомий своєю багаторічною дружбою зі скандальним репером Diddy, тепер, за словами інсайдерів, шкодує про їхні стосунки. Кутчер висловлює занепокоєння через можливі "неправдиві претензії", які Diddy може використати, аби уникнути відповідальності та вийти з вʼязниці.

Про це стало відомо із видання Daily Star. Скандал із репером Diddy не вщухає, а лише набирає розголосу, тому щодня з'являється все більше деталей, які шокують людей по всьому світу.

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Ештон Кутчер шкодує про дружбу із Diddy: що відомо

За словами інсайдера, Ештон Кутчер відчуває, що його використовують і маніпулюють ним. Одним із таких моментів стало відвідування актором відомої "білої вечірки", яку влаштував Шон Diddy Комбз у 2009 році. Хоча їхня дружба тривала понад два десятиліття, Кутчер тепер відчуває серйозне занепокоєння через можливу непередбачувану поведінку реп-зірки.

Інсайдер повідомив виданню, що Кутчер "наляканий тим, що Diddy може сказати що завгодно, зробити будь-які заяви або навіть спрямувати звинувачення проти когось, щоб забезпечити свій вихід із в'язниці".

Ештон абсолютно шкодує про свою дружбу з Diddy, враховуючи те, що сталося. Він відчуває, що його обманюють, зраджують, сприймають як належне та ним маніпулюють. Він відчуває те саме щодо Денні Мастерсона. Тепер він нікому не довіряє, крім своєї дружини Міли Куніс. Він збирається зберегти своє коло сім’ї,

– розповіли інсайдери.

Джерела стверджують, що актор боїться, що Diddy може назвати імена деяких своїх відомих друзів, намагаючись використати їхню популярність або вплив як спосіб уникнути ув'язнення.

"Кожен, хто був близький до Diddy, зараз боїться того, що він може вдатися до неправдивих звинувачень або маніпуляцій, щоб очистити своє ім'я та вийти з ситуації без наслідків", – зазначає інсайдер.

За інформацією джерел, Ештон Кутчер не хоче бути залученим у цей скандал і намагається триматися осторонь від будь-яких суперечок, пов'язаних із репером. Однак, якщо влада все ж вирішить зв'язатися з ним для допиту або свідчень, актор готовий повністю співпрацювати з правоохоронними органами, адже йому немає чого приховувати.

Джерела також запевняють, що Кутчер ніколи не був присутній на скандально відомих заходах під назвою Freak Offs, що організовувалися Diddy.

Що відомо про скандальні "білі вечірки" Diddy