Однак родина актора повідомила про його смерть тільки зараз. Про це стало відомо з видання People.

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Помер знаменитий актор Джон Еймос: подробиці

Сумну звістку про смерть відомого актора Джона Еймоса підтвердив його син, Келлі Крістофер Амос. За його словами, зірка пішов із життя природною смертю, залишивши глибокий слід у серцях шанувальників та кінематографі.

Він був найдобрішою людиною із золотим серцем. Його любили в усьому світі. Багато шанувальників вважають його своїм телевізійним батьком. Він прожив хороше життя. Його спадщина продовжить жити в його видатних роботах на телебаченні та в кіно,

– поділився чоловік.

Він також зазначив, що його батько завжди був справжнім фанатом своєї справи, присвячуючи більшу частину свого життя акторській майстерності. Джон Еймос зробив величезний внесок у розвиток кінематографа, і його роботи продовжують впливати на покоління глядачів.

Однією з його найвизначніших ролей став образ офіцера спецвійська в культовому бойовику "Міцний горішок 2", який приніс йому ще більшу популярність та визнання.