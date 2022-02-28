Это ужасно, – Брайан Кокс пристыдил российских актеров со сцены SAG Awards
Источник:Variety
Во время вручения Премии Гильдии киноактеров шотландский актер Брайан Кокс призвал российских актеров повлиять на власть своей страны остановить войну в Украине. Детальнее на Кино 24.
На вручении одной из самых престижных премий Голливуда – Премии Гильдии киноактеров (SAG Awards), звезда сериала "Наследие" Брайан Кокс попросил актеров в России не оставаться в стороне от военной агрессии своей страны. Также актер выразил солидарность с Украиной и ее гражданами.
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Во время получения награды за сериал от HBO "Наследие" актер смело заявил, что российские актеры должны обратить внимание на действия своей страны и выражать позицию против войны.
Есть еще одна вещь, которую хотелось бы добавить. Я считаю это важно для меня, думаю, это важно и для вас как актеров, сценаристов, режиссеров. Речь о том, что происходит в Украине. Это действительно ужасно. Особенно ужасно с точки зрения того, как это влияет на людей, особенно в нашей профессии,
– подчеркнул Брайан Кокс.
Также актер подчеркнул, что в прошлом Президент Украины Владимир Зеленский тоже был актером и комиком.
И мы должны уважать это. Его приход в президентство – это действительно невероятно,
– заявил Кокс.
Далее он обратился к коллегам в России, которые под страхом за свою жизнь не могут выразить свою позицию против циничных властей.
Но что меня действительно расстроило, это то, что происходит в России с актерами, актрисами, писателями и критиками. Им угрожают государственной изменой, поэтому они не могут сказать ни слова об Украине. Я думаю, это ужасно,
– сообщил Брайан Кокс.
Он также обратился к россиянам с призывом, что они все еще могут повлиять на кремлевские власти.
Брайан Кокс обратился к российским актерам со сцены SAG Awards: смотрите видео онлайн
Напомним, что поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.