"В тот же вечер он мне изменил": звезда сериала "Домик на счастье" поделилась болезненным опытом

Путь к славе не всегда так прост, как может показаться на первый взгляд. Иногда мы расплачиваемся за свое решение тем, что было нам дорого.

И неудивительно, что не все любовные истории заканчиваются хэппи-эндом. Если недавно мы узнали об измене в одной актерской семье, то теперь о таком болезненном опыте "Новому каналу " рассказала Юлия Буйновская – звезда сериала "Домик на счастье".

Травмирующие отношения и измена



Юлия Буйновская рассказала об измене / Фото из инстаграма актрисы



В студенческие годы Юлия была в длительных отношениях, однако возлюбленный не разделял ее желание стать актрисой. Из-за этого у них возникали недоразумения, и актриса долгое время не могла сделать выбор.

"В тот же вечер он мне изменил", – вспомнила Буйновская.

Однако, когда девушка получила шанс сдать важный экзамен, парень поставил ультиматум. Она все же выбрала профессию, потому что верила, что после экзамена они смогут все спокойно обсудить и найти общий язык. Впрочем, разговора не состоялось.





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