Скандальный российский актер Юрий Борисов, известный своей открытой поддержкой российской пропаганды, имеет шансы получить Оскар-2025. Ему могут дать номинацию в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. Процесс выдвижения кандидатов на престижную кинопремию уже вызывает споры, и возможно, что новые детали этого процесса будут обнародованы в ближайшее время.

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Россиянина Юрия Борисова могут номинировать на Оскар-2025

Редакторы издания Variety опубликовали свой прогноз на Оскар-2025, который регулярно обновляется на основе многочисленных опросов, анализа предыдущих наградных сезонов, актуальных кинематографических тенденций и мнений экспертов.

В своем свежем отчете Variety однозначно выделяет фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера как одного из главных претендентов на победу в номинации на лучший фильм. В этой ленте сыграл скандальный российский актер Юрий Борисов, который может получить номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана.

Что известно о позиции Юрия Борисова

Ранее Юрий Борисов неоднократно признавался, что не имеет принципиальных возражений против ролей в пропагандистских фильмах. Например, в 2020 году он сыграл главную роль в биографическом фильме "Калашников".

Тогда актер открыто заявил, что не обращает внимания на идеологическую часть проектов, в которых участвует. Для него важнее, чтобы его персонаж был интересным, а также чтобы роль давала возможность профессионально развиваться.

Если Юрий Борисов таки получит номинацию на Оскар, это может стать символом равнодушия международного сообщества к тому, что происходит в Украине. Во времена, когда российские оккупанты продолжают уничтожать украинские города и селах, поддержка таких актеров, как Борисов, кажется многим недопустимой, ведь это подрывает моральную четкость и осуждение агрессии, которое необходимо для поддержки Украины.