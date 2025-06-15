В каких именно лентах снимался Фелипенко – рассказываем далее в материале Кино 24.

Важно Известный актер Юрий Фелипенко погиб на фронте

Так, одна из самых популярных работ Юрия – сериал "Обещание Богу", который рассказывает о телеведущей Стасе, которая узнает о тяжелой болезни сына. Единственный шанс на спасение мальчика – родить еще одного ребенка от биологического отца Марка, которого сыграл Фелипенко.

Сериал "Обещание Богу": смотрите трейлер онлайн

В 2023 году вышел четырехсерийный сериал "Оккупированные", основанный на реальных событиях. В центре сюжета – жизнь украинцев на временно оккупированной территории. В ленте Фелипенко воплотил образ Романа – мужчины, который организовывает сопротивление в поселке, захваченном российскими военными.

Сериал "Оккупированные": смотрите трейлер онлайн

Полнометражный фильм "В дело вмешивается Остап Гуляй" рассказывает о жизни киевлянина Остапа, который оказывается в центре опасной истории после того, как в его квартире происходит убийство. Юрий сыграл главную роль в этой авантюрной комедии.

Фильм "В дело вмешивается Остап Гуляй": смотрите видео онлайн

Кроме того, Фелипенко запомнился зрителям как молодой следователь Андрея Потапенко из сериалов "Цвет страсти" и продолжение – "Цвет мести".

Сериал "Цвет страсти": смотрите видео онлайн

Главные роли Юрий также исполнял в сериалах "Найду пару любимому", "Ребенок с гарантией", "Операция "Дезертир"", "Елена Прекрасная" и "Замок на песке". Эти ленты охватывают различные жанры – от романтики до драмы.

Юрия к тому же можно увидеть во второстепенной роли в фильме "Как там Катя?", который рассказывает о непростой истории врача скорой помощи Анны – матери-одиночки, мечтающей о лучшей жизни для себя и своей 12-летней дочери Кати.

Фильм "Как там Катя?": смотрите трейлер онлайн

Также Фелипенко появился в драме "Моя бабушка Фанни Каплан", рассказывающей о любви одной пары на фоне революционных событий начала 20 века, и во многих других лентах, поэтому оставил после себя яркий след в мире кино и сериалов. Его талантливая игра и преданность делу надолго останутся в памяти зрителей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Фелипенко. Вечная и светлая память.