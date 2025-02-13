Еще одна отвратительная правда: экс-директора Черновицкого драмтеатра обвинили в домогательствах

На фоне обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против преподавателя и режиссера Молодого театра Андрея Белоуса, разворачивается целая волна других случаев манипуляций и харассмента среди преподавателей. На этот раз под пристальное внимание попал бывший директор Черновицкого областного драмтеатра имени Ольги Кобылянской Юрий Марчак, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Черновцы. Уже четыре женщины рассказали о таких случаях в в своих соцсетях по хэштегу "не молчи".

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Экс-директора Черновицкого драмтеатра обвинили в домогательствах: что известно

Женщины, которые поделились своими историями, отмечают, что несколько лет назад, когда они были еще несовершеннолетними, они посещали занятия по актерскому мастерству у Юрия Марчака. Во время этих занятий они подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Согласно показаниям, Марчак пытался оправдать свое поведение, утверждая, что его действия являются нормальными и даже необходимыми для театральной сферы.

Екатерина Евдощак поделилась своей историей. Она рассказала, что восемь лет назад, когда ей было всего 16 лет, она готовилась к поступлению в Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого.

Чтобы успешно пройти творческий конкурс, Екатерина начала заниматься актерским мастерством с Юрием Марчаком, который на то время возглавлял Черновицкий драмтеатр. Сначала занятия проходили в нормальной обстановке, без всяких недоразумений или проблем. Однако со временем ситуация изменилась: Марчак начал проявлять к ней чрезмерное внимание, которое выходило за пределы профессионального общения.

Это были взрослые поцелуи. В определенный момент это переросло в какой-то сплошной ужас: язык уже был у меня во рту, и при всех попытках отворачиваться, меня крепко держали. Он мог встать, подойти ко мне и как-то обнять, или уже руки могли быть под кофтой, бюстгальтером. Самый ужасный момент – когда его рука оказалась у меня в штанах под нижним бельем,

– рассказала Екатерина.

Подобное произошло и с бывшей преподавательницей Екатерины Ириной Лазер, которая также опубликовала сообщение о домогательствах.

Мы поднялись в танцевальный зал с зеркалами и вдруг он набросился на меня, схватил, начал раздевать и целовать. Я кричала, извивалась, кусалась, царапалась – всеми силами пыталась вырваться из объятий двухметрового мужика. Он прекратил это и приказал идти на сцену. Я вышла на сцену и рыдала, стоя на коленях и глядя в темный зал. А он рассказывал мне, что такую я себе выбрала профессию и теперь будет так,

– ошеломила Ирина.

Сейчас женщины признаются, что в то время им было страшно рассказывать о пережитом. Они боялись не только быть неуслышанными, но и столкнуться с осуждением или последствиями для их карьеры. Однако сегодня, когда они наконец имеют смелость открыто говорить об этих переживаниях, это становится важным шагом вперед – как для них самих, так и для всех других, кто стал жертвами сексуальных домогательств со стороны преподавателей и театральных наставников.

Что ответил Юрий Марчак на обвинения в домогательствах

Суспільне Чернівці связалось с Юрием Марчаком, чтобы узнать его позицию относительно обвинений, которые были выдвинуты в его адрес. Однако Марчак отказался от развернутого комментария. Он отметил, что готов защищаться в суде, если возникнет такая необходимость, а сами обвинения назвал "продолжением театральных баек", намекая на то, что это лишь выдумки и неподтвержденные слухи.

В то же время в пресс-службе Национальной полиции Черновицкой области сообщили, что пока они не получали официальных заявлений или обращений относительно этих обвинений. Однако полиция уже начала проверку на основе информации, что появилась в соцсетях. Начальница отдела коммуникаций Нацполіції области Каролина Маришева объяснила, что в случае выявления обстоятельств, которые указывают на правонарушения, будет начато уголовное производство.