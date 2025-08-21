Вскоре в кинотеатрах стартует новый украинский полнометражный фильм "Каховский объект" от FILM.UA. Уже вышел официальный трейлер ленты.

Как известно, фильм сочетает жанры хоррора и экшна, а перед съемками актеры проходили военную подготовку, передает Кино 24.

Так, по сюжету, после подрыва Каховской дамбы украинские защитники во главе с военной с позывным "Мара" находят на дне разрушенного водохранилища секретный советский бункер. Именно там во времена холодной войны проводили ужасные опыты на людях, и теперь из-под воды выходят полуживые солдаты-зомби. Чтобы спасти страну, украинским воинам придется объединиться и уничтожить монстров прошлого.

"Каховский объект": смотрите видео онлайн

Главную героиню сыграла актриса Марина Кошкина. В фильме также снялись Владимир Ращук, Дмитрий Павко, Александр Яцентюк, Андрей Подлесный и Михаил Дзюба.

Съемки "Каховского объекта" проходили в Киеве на шести локациях. Среди них – заброшенная молочная кухня и бомбоубежище научно-исследовательского института, которые сохранились с советских времен. В ленте использованы и кадры разрушенной Каховской ГЭС, которые предоставили военные.

Фильм выйдет в широкий прокат 1 октября, ко Дню защитников и защитниц Украины. Лента продолжает линейку хорроров FILM.UA под названием "Киногероини темных времен", стартовавшую в прошлом году с известного фильма "Конотопская ведьма". Ранее мы писали о чем фильм "Конотопская ведьма".