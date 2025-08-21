Известно, что за 6 недель в прокате фільм собрал более 19 245 зрителей, а теперь есть возможность посмотреть его дома, передает Кино 24.

Вас также может заинтересовать Новейший приключенческий боевик с Томом Крузом вышел онлайн: честные отзывы первых зрителей

Так, с 21 августа "Одним летом в Украине" теперь официально доступный онлайн на украинских стриминговых платформах SWEET.TV, MEGOGO, Киевстар ТВ и Takflix.

Это знаменательный момент для нашей команды, ведь зрители давно просили дать возможность посмотреть фильм дома. Зимой он стал настоящим хитом, попав в топ-5 документальных фильмов в прокате и теперь эта история доступна онлайн в любом уголке страны,

– отметил режиссер и автор идеи Владимир Тихий.

"Однажды летом в Украине": смотрите трейлер онлайн

О чем фильм "Однажды летом в Украине"?

Этот документальный фильм рассказывает истории нескольких добровольцев Международного легиона ГУР МОУ, которые приехали в Украину, чтобы помочь защищать страну. Зрители видят их: тренировки, обучение, совместный отдых и дружбу, возникающие между бойцами. Месяцы жаркого лета для них проходят не просто – не все новобранцы выдерживают высокий темп службы, а тревожные новости с фронта добавляют напряжения. Фильм показывает, как эти люди проходят через опасности и вызовы, становясь настоящей командой и испытывая свое мужество.

С момента съемок прошло много событий: некоторые из героев уже даже получил украинское гражданство, а кто-то – пережил ранения, реабилитацию и снова вернулся в строй. Это еще раз доказывает, насколько искренним является их выбор – быть с Украиной и совместно бороться за нашу свободу,

– подчеркнула режиссер ленты Анастасия Тихая.

Заметим, что накануне мы писали о том, что любимый украинский сериал "Женский доктор" продлили на 3 сезон и уже стало известно, когда состоится премьера.