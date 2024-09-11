Выходил 15 лет подряд: как изменились звезды культового сериала "Сверхъестественное"

"Сверхъестественное" – культовый американский телесериал, премьера которого состоялась почти 20 лет назад – в далеком 2005 году. За это время актеры заметно повзрослели и возмужали, но они остаются "крашами" для многих поклонников.

История о двух братьях, которые борются с паранормальными и сверхъестественными явлениями, завершилась в 2020 году пятнадцатым сезоном. Его актеры стали безумно популярными, а большинство каста во время полномасштабной войны активно поддерживает Украину. В материале Кино 24 смотрите, как изменились главные персонажи почти за 20 лет съемок.

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Дин Винчестер – Дженсен Эклз

Дженсен появился в третьем сезоне сериала "Пацаны", а также снимается в различных фильмах. Еще он является совладельцем техасской пивоварни. Он женат и воспитывает троих детей.



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

Сэм Винчестер – Джаред Падалеки

Актер продолжает сниматься в фильмах и сериалах, также он является владельцем бара в Техасе. Он женат и воспитывает двух сыновей и дочь.



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

Кастиэль – Миша Коллинз

Миша Коллинз написал книгу стихов и сыграл злодея в сериале "Рыцари Готэма". Он активно поддерживает Украину во время полномасштабного вторжения и является амбассадором United 24. Актер уже дважды посещал нашу страну.



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

Кроули – Марк Шепард

После успеха в "Сверхъестественном" актер появился в сериале "Уокер: Независимость" и "Роковой патруль".



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

Люцифер/Ник – Марк Пеллегрино

Актера можно увидеть в сериале "Американская ржавчина".



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

О чем сериал "Сверхъестественное"

Сериал состоит из 15 сезонов, в нем сочетаются элементы мистики, драмы, детектива и ужасов. В центре сюжета – дуэт братьев – Дина и Сэма Винчестеров, которые охотятся на различных монстров и борются со сверхъестественными явлениями. Кино сначала разработали на 3 сезона, но из-за его популярности сериал продлили на следующие сезоны.