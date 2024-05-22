Звездные дети-актеры, которые выросли и изменились до неузнаваемости

В 1990-х и 2000-х годах в мировой киноиндустрии был настоящий бум, ведь на экранах начали сеять новые маленькие звезды. Многие из них настолько понравились зрителям, что они до сих пор с удовольствием пересматривают проекты с их участием.

Однако эти дети-актеры уже выросли и некоторых из них даже не узнать. Редакция Кино 24 расскажет, о ком идет речь.

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Дети-актеры из известных фильмов тогда и сейчас



Маколей Калкин – "Один дома" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Дэрил Сабара – "Дети шпионов" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Алекса Пенавега – "Дети шпионов" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Кристина Риччи – "Семейка Аддамсов" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24





Элисон Портер – "Кудряшка Сью" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Маккензи Фой – "Сумерки. Сага. Рассвет" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Вот так сейчас выглядят любимые дети-актеры 90-х годов. Посмотрите фильмы с их участием и окунитесь в ностальгию.