Как сообщает Hello!, 59-летнего Мэтта Леблана недавно заметили во время редкого появления на публике в Лос-Анджелесе. Актер, который годами избегает излишнего внимания, заметно изменился и теперь мало напоминает того красавца из ситкома, которого помнят миллионы зрителей.

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Как сейчас выглядит Мэтт Леблан

Папарацци сфотографировали актера, когда он направлялся в автосалон в районе Ван-Найс в Лос-Анджелесе.

Мэтт Леблан / Фото Daily Mail



Леблан выбрал максимально повседневный образ: темный худи, клетчатую куртку и бейсболку. Самым заметным изменением стала густая седая борода, которая вместе с поседевшими волосами сделала актера почти неузнаваемым.

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После завершения сериала "Друзья" в 2004 году Мэтт Леблан продолжил актерскую карьеру. Он снялся в спин-оффе "Джои", комедийном сериале "Эпизоды" и ситкоме "Папа с планом". Последний завершился в 2020 году, после чего актер практически исчез с телеэкранов.

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Сейчас он является совладельцем RPM Motorcars – компании по продаже дорогих и экзотических автомобилей в Лос-Анджелесе.

Любовь к машинам для актера не нова. В свое время он даже был ведущим популярного автомобильного шоу Top Gear, где работал с 2016 по 2019 год.

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