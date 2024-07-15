Некоторые люди до сих пор любят пересматривать "Теорию большого взрыва", поскольку полюбили интересный сюжет и смешных персонажей. Как сейчас выглядят актеры любимого сериала, расскажет Кино 24.
Читайте также Успех в кино и борьба с онкологией: что известно о Шеннен Догерти из "Все женщины – ведьмы"
Как изменились актеры сериала "Теория большого взрыва"
Джонни Галэки – Леонард Хофстедтер
Джонни Галэки / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актера
Джим Парсонс – Шелдон Купер
Джим Парсонс / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото Getty Images
Кейли Куоко – Пенни
Кейли Куоко / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актрисы
Саймон Хелберг – Говард Воловиц
Саймон Хелберг / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото Getty Images
Кунал Найар – Раджеш Кутраппали
Кунал Найар / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актера
О чем сериал "Теория большого взрыва"
В сериале рассказывается о двух физиках – Леонардо и Шелдоне, которые невероятно талантливы в своей сфере. Несмотря на блестящий ум, ребятам сложно общаться с женщинами, да и с людьми в целом. Как-то их соседкой становится девушка, по имени Пенни, тогда и ситуация меняется. Зрители также знакомятся с их друзьями – Говардом и Раджешем. Этот сериал – идеален для того, чтобы расслабиться и от души посмеяться.
"Теория большого взрыва": смотрите онлайн трейлер сериала
Возможно, кто-то из вас поймал ностальгию, когда увидел, как изменились актеры "Теории большого взрыва". Ведь этот сериал знают и любят во всем мире. Некоторые люди готовы пересматривать его каждый год.