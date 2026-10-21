Как сообщает Hello, сына голливудского актера заметили 18 октября во время прогулки по Лос-Анджелесу с матерью Марией Шрайвер и своей девушкой. И его внешность привлекла особое внимание. Парень очень изменился за последнее время, и в нем уже трудно узнать того мальчика с пухлыми щечками.

Как сейчас выглядит сын Арнольда Шварценеггера Кристофер

Еще несколько лет назад парень выглядел совсем иначе и боролся с лишним весом. Свою трансформацию он начал в 2019 году, а впоследствии похудел примерно на 14 килограммов.

По словам Кристофера, он решил изменить образ жизни, когда понял, что вес мешает ему даже в обычных занятиях. В частности, он не мог прыгнуть с парашютом, о чем давно мечтал.



Кристофер Шварценеггер с мамой / Фото BACKGRID



Сам Шварценеггер-старший признавался, что никогда не давил на сына из-за его веса. Вместо этого семья поощряла здоровое питание и физическую активность. И Арнольд особенно гордится тем, что Кристофер сам нашел мотивацию.

К слову, Кристофер, в отличие от своего брата Патрика, который строит актерскую карьеру, избегает излишней публичности. Он окончил Мичиганский университет и редко появляется на светских мероприятиях. Впрочем, теперь его фотографии привлекают все больше внимания.

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Не так давно мы рассказывали о сыне Гэри Олдмана, который стал моделью. Парень стал настоящим сердцеедом.