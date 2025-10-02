Фильмы о подростках всегда заставляют зрителей вспомнить о собственных поисках себя, первых конфликтах со взрослым миром и сложных решениях, которые формируют будущее. Такие ленты бывают довольно сложными для рядового просмотра, поэтому не каждому может подойти такой жанр.

Если вам понравился сериал "Юношество", то рекомендуем обратить внимание на три картины в подборке Кино 24, которые честно и эмоционально показывают, как непросто быть юным, когда вокруг царит жестокость, непонимание и отсутствие поддержки.

Напомним, что сериал "Юношество" – это история о 13-летнем парне, которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. Расследование продолжается, а семья парня оказывается в состоянии шока и отчаяния, ведь не верят, что их сын мог такое совершить.

"Шпана", (2006)

Британская драма, которая рассказывает о жизни подростков Лондона. События разворачиваются в течение одного дня, когда школьники остаются без присмотра взрослых. Алкоголь, наркотики, насилие – все это становится их ежедневной реальностью. Но однажды происходит самоубийство одной из учениц школы, из-за чего резко меняется ситуация как у ребят, так и у их окружения.

Этот фильм очень реалистичный и жестокий, но заставляет задуматься, почему дети так быстро взрослеют.

Кадр из фильма "Шпана" / Кадр из фильма

"Отморозки", 2010

События разворачиваются в 70-х годах в Глазго. Главный герой – способный школьник Джон, которому пророчат успешное будущее. Однако определенные условия, влияние криминальных компаний и сложные семейные обстоятельства постепенно втягивают его в мир насилия. Парень превращается из способного отличника в проблемного подростка, который должен бороться за свое место под солнцем.

Кадр из фильма "Отморозки" / Кадр из фильма

"Сломанные", (2012)

Трогательная британская драма об 11-летней девочке Скат, которая живет в пригороде. Ее жизнь меняется после того, как она становится свидетелем жестокой драки соседей. На ее глазах начинают разрушаться целые семьи, а детский мир постепенно теряет невинность.

Фильм исследует тему детства, которое сталкивается со взрослыми проблемами, – от предательства и насилия до хрупких попыток найти любовь и тепло в мире, который кажется равнодушным.

Кадр из фильма "Сломанные" / Кадр из фильма

