Если вам понравился сериал "Юношество", то рекомендуем обратить внимание на три картины в подборке Кино 24, которые честно и эмоционально показывают, как непросто быть юным, когда вокруг царит жестокость, непонимание и отсутствие поддержки.

Напомним, что сериал "Юношество" – это история о 13-летнем парне, которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. Расследование продолжается, а семья парня оказывается в состоянии шока и отчаяния, ведь не верят, что их сын мог такое совершить.

"Шпана", (2006)

Британская драма, которая рассказывает о жизни подростков Лондона. События разворачиваются в течение одного дня, когда школьники остаются без присмотра взрослых. Алкоголь, наркотики, насилие – все это становится их ежедневной реальностью. Но однажды происходит самоубийство одной из учениц школы, из-за чего резко меняется ситуация как у ребят, так и у их окружения.

Этот фильм очень реалистичный и жестокий, но заставляет задуматься, почему дети так быстро взрослеют.

Кадр из фильма "Шпана" / Кадр из фильма

"Отморозки", 2010

События разворачиваются в 70-х годах в Глазго. Главный герой – способный школьник Джон, которому пророчат успешное будущее. Однако определенные условия, влияние криминальных компаний и сложные семейные обстоятельства постепенно втягивают его в мир насилия. Парень превращается из способного отличника в проблемного подростка, который должен бороться за свое место под солнцем.

Кадр из фильма "Отморозки" / Кадр из фильма

"Сломанные", (2012)

Трогательная британская драма об 11-летней девочке Скат, которая живет в пригороде. Ее жизнь меняется после того, как она становится свидетелем жестокой драки соседей. На ее глазах начинают разрушаться целые семьи, а детский мир постепенно теряет невинность.

Фильм исследует тему детства, которое сталкивается со взрослыми проблемами, – от предательства и насилия до хрупких попыток найти любовь и тепло в мире, который кажется равнодушным.

Кадр из фильма "Сломанные" / Кадр из фильма

