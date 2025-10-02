Якщо вам сподобався серіал "Юнацтво", то рекомендуємо звернути увагу на три картини у добірці Кіно 24, які чесно та емоційно показують, як непросто бути юним, коли навколо панує жорстокість, нерозуміння і брак підтримки.

Нагадаємо, що серіал "Юнацтво" – це історія про 13-річного хлопця, якого заарештовують за підозрою у вбивстві однокласниці. Розслідування триває, а родина хлопця опиняється у стані шоку та розпачу, адже не вірять, що їхній син міг таке вчинити.

"Шпана", (2006)

Британська драма, яка розповідає про життя підлітків Лондона. Події розгортаються упродовж одного дня, коли школярі залишаються без нагляду дорослих. Алкоголь, наркотики, насильство – усе це стає їхньою щоденною реальністю. Та одного разу стається самогубство однієї з учениць школи, через що різко змінюється ситуація як у хлопців, так і в їхнього оточення.

Цей фільм дуже реалістичний і жорстокий, але змушує замислитись, чому діти так швидко дорослішають.

Кадр із фільму "Шпана" / Кадр із фільму

"Відморозки", 2010

Події розгортаються у 70-х роках у Глазго. Головний герой – здібний школяр Джон, якому пророкують успішне майбутнє. Однак певні умови, вплив кримінальних компаній і складні сімейні обставини поступово втягують його у світ насильства. Хлопець перетворюється зі здібного відмінника на проблемного підлітка, який мусить боротись за своє місце під сонцем.

Кадр із фільму "Відморозки" / Кадр із фільму

"Зламані", (2012)

Зворушлива британська драма про 11-річну дівчинку Скат, яка мешкає у передмісті. Її життя змінюється після того, як вона стає свідком жорстокої бійки сусідів. На її очах починають руйнуватись цілі родини, а дитячий світ поступово втрачає невинність.

Фільм досліджує тему дитинства, яке стикається з дорослими проблемами, – від зради та насильства до крихких спроб знайти любов і тепло у світі, що здається байдужим.

Кадр із фільму "Зламані" / Кадр із фільму

