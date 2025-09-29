Кіно 24 радить спостерігати за розслідуванням та робити власні припущення в компанії талановитих слідчих. У нашому списку ви точно знайдете стрічку до смаку.

Які детективні стрічки тримають в напрузі до останнього?

"Метелик"

Колишній американський шпигун Девід Джанг намагався сховатися від свого минулого в Південній Кореї. Але одне фатальне рішення, – і минуле повертається, щоб зруйнувати його сьогодення. Тепер за ним іде по п'ятах Ребекка – молода, безжальна агентка-соціопатка з єдиним наказом: ліквідувати його.

"Метелик": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Баллард"

Захопливий та дуже динамічний детектив з чудовою Мегі К'ю у головній ролі. Детектив поліції Лос-Анджелеса Рене Баллард очолює нещодавно сформований підрозділ з розслідування нерозкритих справ.

Цей недоукомплектований відділок, що складається переважно з добровольців і волонтерів, займається розкриттям вбивств, скоєних десятиліття тому.

"Баллард": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але Балларду таки вдається розплутати справи, покарати винних і повернути репутацію блискучої слідчої. Цей проєкт – спін-офф детективу "Босх", а сам Геррі Босх навіть з'являється в епізодах нового серіалу.

"Коп з минулого" 5

Головний герой детективної франшизи – капітан Олег Долін, який понад два десятки років пролежав у комі, а отямившись, повернувся на роботу у відділок. У перших сезонах він опановував нову діджитальну реальність, через що потрапляв у кумедні історії.

В останніх сезонах він вже добре орієнтується у реальності, хоча й іноді застосовує деякі олдскульні методи, за чим також весело спостерігати.

"Коп з минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу

У прем'єрному 5 сезоні все в житті Доліна несподівано вийде з-під контролю: дехто власний намагатиметься зруйнувати та кар'єру копа, і всіх, кого він любить і цінує. Автори обіцяють: Долін проживе найкращий сезон свого життя!

Тож дізнайтеся, які небезпечні пригоди та виклики чекають персонажа – дивіться новий сезон детективу "Коп з минулого" з 29 вересня о 20:00 на каналі ICTV2.

"Шерлок і донька"

Кінець XIX століття. В житті знаменитого детектива Шерлока Холмса несподівано з'являється кмітлива американка Амелії Роха, яка стверджує, що Холмс… її батько. Оце так новина! Спочатку Холм хоче викрити дівчину, але через загрозу від заклятого ворога Моріарті, детектив об'єднується з дівчиною.

"Шерлок і донька": дивіться онлайн трейлер серіалу

Разом вони беруться за викриття глобальної змови, що стоїть за смертю її матері, та намагаються з'ясувати правду про власні родинні зв'язки.

"Затишок"

В ідеальному заможному передмісті Копенгагена, за фасадами розкішних будинків, безслідно зникає молода філіппінська помічниця Рубі. Поліція не вбачає у цьому великої проблеми, але сусідка зниклої, Сесилія, відчуває, що сталася біда. Не бажаючи миритися з байдужістю, вона разом з помічницею Енджел починає власне розслідування.

"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Пошуки правди швидко перетворюються на небезпечну гру, що зриває маски з добропорядних мешканців району та оголює їхні таємниці. Проте найсильніший удар чекає на Сесилію через власну сім'ю… Які скелети у шафах ховають головні персонажі?

"Код мовчання"

Елісон Вудс – дівчина з порушеннями слуху, що працює в буфеті поліцейського відділку. Її життя змінюється докорінно, коли слідчі просять її зчитати по губах розмови людей зі злочинного угруповання на записах відеоспостереження.

"Код мовчання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але несподівано дівчина закохується в одного з хлопців, і тепер кожне слово може стати або розгадкою до злочинів, або фатальною помилкою і привести до біди.