Другий тиждень поспіль рейтинг очолює іспанський серіал "Бункер мільярдерів". Однак у списку є й нові серіали, які затягують з перших хвилин. Повний рейтинг дізнавайтеся далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Теж цікаво Коли вийде 4 сезон культового серіалу "Бріджертони" на Netflix

"Бункер мільярдерів"

Це новий 8-серійний трилер від творців "Паперового будинку" підкорив українських глядачів одразу після прем'єри. Події в серіалі відбуваються у той час, коли світ стоїть на порозі ядерної катастрофи. Багатії збираються у бункері, де нібито можна перечекати небезпеку, однак згодом стає зрозуміло, що бункер – це пастка.

"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Фільми та серіали показують, що найголовніше – вірити в успіх, попри все. Favbet також підтримує жагу до перемоги. Тут зручний сервіс та широкий вибір ігор – все, аби задовольнити найвибагливіших гравців.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Дім Гіннесів"

На другому місці зараз новий британський мінісеріал "Дім Гіннесів". Події відбуваються у 1868 році в Дубліні. Сім'я Гіннесів володіє пивоварнею і після смерті патріарха її доля залежить від чотирьох його дітей. Як згодом стає відомо, кожен зі спадкоємців має свою похмуру історію.

"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблемні"

Ще один новий мінісеріал, який полюбився українцям. Жанр трилера подобається глядачам, тож цей мінісеріал не став винятком. Дія в ньому відбувається в маленькому Вермонті. Там є школа для проблемних підлітків, яка зацікавлює місцевого поліцейського. Чоловік підозрює, що школа та її небезпечна харизматична засновниця зовсім не такі, якими здаються.

"Проблемні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці зараз дивляться:

"Чорний кролик", мінісеріал;

"Венздей", 2 сезон;

"Готель із привидами", 1 сезон;

"Ціна краси", 2 сезон;

"Юнацтво", мінісеріал;

"1670", 2 сезон;

"Аліса в прикордонні", 3 сезон.

Що нового дивитися на Netflix в жовтні?