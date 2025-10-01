Другий тиждень поспіль рейтинг очолює іспанський серіал "Бункер мільярдерів". Однак у списку є й нові серіали, які затягують з перших хвилин. Повний рейтинг дізнавайтеся далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
Теж цікаво Коли вийде 4 сезон культового серіалу "Бріджертони" на Netflix
"Бункер мільярдерів"
Це новий 8-серійний трилер від творців "Паперового будинку" підкорив українських глядачів одразу після прем'єри. Події в серіалі відбуваються у той час, коли світ стоїть на порозі ядерної катастрофи. Багатії збираються у бункері, де нібито можна перечекати небезпеку, однак згодом стає зрозуміло, що бункер – це пастка.
"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу
Фільми та серіали показують, що найголовніше – вірити в успіх, попри все. Favbet також підтримує жагу до перемоги. Тут зручний сервіс та широкий вибір ігор – все, аби задовольнити найвибагливіших гравців.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.
"Дім Гіннесів"
На другому місці зараз новий британський мінісеріал "Дім Гіннесів". Події відбуваються у 1868 році в Дубліні. Сім'я Гіннесів володіє пивоварнею і після смерті патріарха її доля залежить від чотирьох його дітей. Як згодом стає відомо, кожен зі спадкоємців має свою похмуру історію.
"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Проблемні"
Ще один новий мінісеріал, який полюбився українцям. Жанр трилера подобається глядачам, тож цей мінісеріал не став винятком. Дія в ньому відбувається в маленькому Вермонті. Там є школа для проблемних підлітків, яка зацікавлює місцевого поліцейського. Чоловік підозрює, що школа та її небезпечна харизматична засновниця зовсім не такі, якими здаються.
"Проблемні": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також українці зараз дивляться:
- "Чорний кролик", мінісеріал;
- "Венздей", 2 сезон;
- "Готель із привидами", 1 сезон;
- "Ціна краси", 2 сезон;
- "Юнацтво", мінісеріал;
- "1670", 2 сезон;
- "Аліса в прикордонні", 3 сезон.
Що нового дивитися на Netflix в жовтні?
- 3 жовтня відбудеться прем'єра фільму "Стів" з Кілліаном Мерфі у головній ролі. Він зіграє директора коледжу Стівена, який бореться не лише за існування навчального закладу, а й за власне внутрішнє щастя.
- 9 жовтня вийде документальний серіал "Вікторія Бекхем" про життя всесвітньо відомої дизайнерки.
- 24 жовтня буде доступний до перегляду політичний трилер "Будинок з динаміту", в якому розкажуть про день, коли запустили ракету в бік США.