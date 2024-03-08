Для того, чтобы атмосферно провести выходные редакция Кино 24 подобрала фильмы с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть. Поэтому, купите любимых вкусностей и наслаждайтесь просмотром.

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"Аутсайдеры", 2019

Рейтинг IMDb: 8.1

В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Белфи

Оригинальное название: Ford v Ferrari

История о том, как "Форд" взял реванш над "Феррари" за оскорбительный отказ от продажи своей компании. В 1960-х годах Генри Форд Второй поставил перед собой цель – победить своего итальянского соперника на легендарных гонках "24 часа Ле-Мана", где "Феррари" был на вершине в течение долгих лет. Для этого он привлек к проекту Кэррола Шелби, гениального конструктора и бывшего чемпиона Ле Мана. Шелби выбрал для работы над новым болидом Кена Майлза, который был чрезвычайно искусным гонщиком, однако с очень сложным характером. Вместе они должны были преодолеть как технические сложности, так и корпоративную политику и в конце концов собственные амбиции. Удастся ли им создать лучший автомобиль в мире и кто же все же будет управлять им на трассе?

"Аутсайдеры": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Друзья: Воссоединение", 2021

Рейтинг IMDb: 8,0

В ролях: Дженнифер Энистон, Лиза Кудров, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и другие приглашенные звезды

Оригинальное название: Friends: The Reunion

Культовый сериал "Друзья" собрал поклонников со всего мира. Они очень долго ждали воссоединения всего состава невероятной шестерки актеров и это наконец-то произошло в последнем эпизоде. Он начинается очень эмоционально, особенно, когда все актеры, которые играли главные роли в сериале, возвращаются на съемочную площадку с воссозданными декорациями и вспоминают, как они вместе создавали захватывающую историю "Друзей". То, как они погружаются с воспоминаниями в прошлое, вспоминая, как создавался культовый сериал, безусловно затронет струны вашей души.

"Друзья: Воссоединение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюна", 2021

Рейтинг IMDb: 8.0

В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа

Оригинальное название: Dune

Трудно найти того, кто бы не слышал в 2021 году об этом фильме. Выйдя на экраны, фильм чрезвычайно поразил своей масштабностью, актерским составом и визуальными эффектами, которые заставляют затаить дыхание.

Эта лента – экранизация легендарного романа Фрэнка Герберта о планете Арракис, где царит безжизненная пустыня и где добывают ценное вещество во вселенной – меланж.

Главный герой фильма – наследник дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с отцом и матерью на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. На планете нет ничего, кроме песка, гигантских червей, того ценного меланжа и коренного населения планеты – фременов.

Из-за измены и захвата власти герой вынужден бежать из дворца, прятаться и присоединиться к рядам сопротивления. Но у Пола есть цель – принести мир на Арракис.

"Дюна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лига справедливости Зака Снайдера", 2021

Рейтинг IMDb: 7,9

В ролях: Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эми Адамс

Оригинальное название: Zack Snyder's Justice League

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, снова обретает веру в человечество и готов бороться. Главным союзником Бэтмена становится Чудо-женщина. Они вместе решают собрать новую команду тех, кого можно назвать борцами за справедливость. Тем более, миру это просто необходимо, поскольку силы зла тоже объединяются под протекцией суперзлодея Степного волка.

Супергеройский боевик, вышедший на экраны еще в 2021 и сразу попавший в топы. Это и не удивительно, поскольку фанаты блокбастера ждали его около 4 лет.

"Лига справедливости Зака Снайдера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Осторожно, конь", 2023

Рейтинг IMDb: 6,3

В ролях: Джеки Чан, Хаоцунь Лю, Кевин Го

Оригинальное название: Long ma jing shen

Это новый комедийный боевик с высоким рейтингом, который стоит посмотреть всем поклонникам Джеки Чана.

События ленты происходят с бывшим каскадером Лу, который вместе со своим скакуном работает аниматором при киностудии. Однажды коллекторы в счет долгов решают отобрать у Лу лошадь. Он их успешно прогоняет. Более того, его роскошные и эффектные движения попадают в популярную сеть. Лу сразу же поступает шквал предложений о съемках. Однако вместе со славой на него сваливаются и огромные проблемы.

"Осторожно, конь": смотрите онлайн трейлер фильма