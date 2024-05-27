Что посмотреть летом: 10 самых горячих премьер, ради которых стоит пойти в кино этим летом

Лето 2024 года обещает быть насыщенным интересными кинопремьерами – в разных жанрах и с целой кучей звезд. Наша подборка включает только самые ожидаемые фильмы сезона – увлекательные истории, которые точно стоят похода в кино не только для того, чтобы выдохнуть под кондиционером после уличной жары.

Смотрите список долгожданных фильмов на Кино 24. Смотрите трейлеры и читайте подробности о ленте, которую точно посмотрите уже этим летом.

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"Плохие парни: Все или ничего"

В ролях: Уилл Смит ("Плохие парни", "Люди в черном"), Мартин Лоуренс ("Плохие парни"), Ванесса Хадженс ("Плохие парни навсегда", "Отвязные каникулы")

Дата премьеры: 5 июня

Эта четвертая часть комедийной экшен-франшизы о двух копах-напарниках, любящих играть не по правилам, должна была выйти еще год назад, но съемки задержались. Причина – то, что на церемонии Оскар-2022 Уилл Смит прямо на сцене зарядил по морде комику Крису Року за то, что тот неуместно пошутил про жену Уилла, актрису Джаду Пинкет-Смит. После этого инцидента Уилл на некоторое время стал едва ли не главным "плохим парнем" Голливуда, от которого все старались держаться как можно дальше.

Но в конце концов страсти поутихли – этим летом в кино наконец-то возвращаются копы-сорвиголовы Майк Лоури (Смит) и Маркус Бернетт (Лоуренс), которые впервые вдвоем появились на экране еще в далеком 1995 году. На этот раз напарникам необходимо разоблачить коррупционные схемы в полиции Майами после того, как их капитана Конрада Говарда посмертно обвинили в причастности к наркокартелям. Чтобы раскрыть дело, напарники теперь сами вынуждены действовать за пределами закона, а еще – иногда и за пределами законов физики и здравого смысла.

"Плохие парни: Все или ничего": смотрите онлайн трейлер фильма

"Байкеры"

В ролях: Остин Батлер ("Элвис", "Дюна 2"), Том Харди ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Веном"), Джоди Комер (сериал "Убивая Еву"), Норман Ридус (сериал "Ходячие мертвецы")

Дата премьеры: 20 июня

1960-е в Америке – времена расцвета байкерского движения, к романтизации которого в свое время не абы как приложилось кино: например, такими лентами, как легендарный "Беспечный ездок" (1969) с молодым Джеком Николсоном или целая серия фильмов об "Ангелах ада". Собственно, "Ангелы ада" скорее всего и стали референсом для мотоклуба "Вандалы", о котором говорится в новом фильме.

В 1960-е где-то в баре на Среднем Западе волевая девушка Кэтти (Джоди Комер) случайно встречает красавчика Бенни (Остин Батлер), и они становятся неразлучны. Но с недавних пор Бенни также является членом байкерского клуба "Вандалы", возглавляемого загадочным и опасным Джонни (Том Харди). Вскоре клуб начинает меняться, превращаясь из простого сборища местных аутсайдеров и бунтарей в опасный подпольный мир насилия, а Бенни вынужден выбирать между отношениями с Кэтти и своей преданностью "Вандалам".

"Байкеры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тихое место: День первый"

В ролях: Лупита Нйонго ("12 лет рабства", "Звездные войны", "Черная пантера"), Джозеф Куинн (сериал "Очень странные дела")

Дата премьеры: 27 июня

В центре сюжета – девушка, по имени Сэм (Лупита Нйонго). Она – туристка, приехавшая на один день в Нью-Йорк. И это оказался именно тот день, когда на Землю из космоса прибыли слепые монстры, которые убивают все живое, что издает звуки. Когда все вокруг превращается в ад, Сэм случайно оказывается вместе с мужчиной, по имени Эрик (Джозеф Куинн, тот самый гитарист Эдди из "Очень странных дел") и они объединяются, чтобы попытаться выжить.

"Тихое место: День первый": смотрите онлайн трейлер фильма

"МаХХХин"

В ролях: Миа Гот ("Нимфоманка", "Перл", "Х"), Элизабет Дебики (сериал "Корона"), Лили Коллинз (сериал "Эмили в Париже"), Мишель Монаган ("Миссия невыполнима", "Поцелуй навылет"), Кевин Бейкон ("Иллюзия безопасности")

Дата премьеры: 4 июля

Голливудские холмы в неоновой эстетике 1980-х, загадочный маньяк, убивающий юных соблазнительных актрис, – "МаХХХХин" по праву позиционируется как самый провокационный триллер этого лета. И три буквы Х в названии не просто так, ведь главная героиня, Максин Минкс (Миа Хот) – популярная актриса кино категории "ХХХ", то есть – фильмов для взрослых. Впрочем, Максин мечтает стать звездой "настоящего" кино. И мечта должна вот-вот осуществиться, тут на девушку начинает охоту загадочный маньяк-убийца по прозвищу Ночной ловец, преследующий молодых актрис по всему Лос-Анджелесу.

Кроме непосредственной угрозы жизни, преследователь может также разоблачить зловещее прошлое Максин – и этим полностью уничтожить ее карьеру. Так на что же она способна пойти, чтобы защитить себя и свой шанс на такую желанную славу?

Отдельная изюминка заключается в том, что в основу "МаХХХХин" положена реальная история маньяка Ричарда Рамиреза, который в середине 1980-х терроризировал Калифорнию. Вот только Тай Уэст подает эту историю совсем другим способом – как Квентин Тарантино переосмыслил историю секты "Семья" Чарльза Мэнсона в фильме "Однажды в... Голливуде".

"МаХХХин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Забери меня на месяц"

В ролях: Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Люси", "Черная Вдова"), Ченнинг Татум ("Мачо и ботан", "Супер Майк")

Дата премьеры: 11 июля

20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны, хотя многие до сих пор в это не верят, считая запись высадки команды Apollo 11 снятой на Земле постановкой. В остросюжетной комедии "Забери меня на Луну", повествующей о подготовке к запуску Apollo 11, эта версия также присутствует – впрочем, как и настоящий полет.

Однако, по мнению создателей фильма, полет действительно имел все шансы не состояться, поскольку сама идея тратить кучу денег на этот проект была тогда среди американцев крайне непопулярной. Именно поэтому NASA приглашает крутую маркетологиню (Скарлетт Йоханссон), чтобы "распиарить" миссию Apollo 11 и одного из ее руководителей, которого играет Ченнинг Татум. Но, конечно, если на экране сводят двух таких красивых актеров, то не только ради деловых отношений.

"Забери меня на месяц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Смерчи"

В ролях: Дейзи Эдгар-Джонс (сериал "Нормальные люди"), Глен Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Топ Ган: Мэверик"), Энтони Рамос ("Рождение звезды")

Дата премьеры: с 18 июля

Этот фильм-катастрофа – одновременно и римейк, и сиквел ленты 1996 года "Смерч". В центре сюжета – двое "охотников за торнадо" (Дейзи Эдгар-Джонс и Глен Пауэлл), которые на авто гоняются за смерчами по центральной Оклахоме и рискуют собственными жизнями, пытаясь испытать экспериментальную систему оповещения о погоде. У фильма большой бюджет в 200 миллионов долларов и мощная продюсерская команда – Стивен Спилберг, Патрик Кроули, Кэтлин Кеннеди и т.д., – в активе которых в частности такие зрелищные франшизы, как "Парк Юрского периода", "Джейсон Борн" и "Индиана Джонс".

"Смерчи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дэдпул и Росомаха"

В ролях: Райан Рейнольдс ("Дэдпул", "Персонаж"), Хью Джекман ("Росомаха", "Престиж")

Дата премьеры: 25 июля

По сюжету Дэдпула похищают агенты Управления изменениями времени (организация из сериала "Локи"), и он попадает в мир марвеловских героев, хотя сам из другой Вселенной – "Людей Икс" от 20th Century Fox.

В последние годы во Вселенной Marvel что-то откровенно идет не так: супергеройские кинокомиксы все чаще проваливаются в прокате, старые идеи явно не работают, а новых не появилось. Поэтому абсолютно неполиткорректный и полубезумный Дэдпул – на пару с переживающим кризис среднего возраста Росомахой, теперь призваны снизить пафос марвеловских фильмов и открыть для них второе дыхание.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бордерлендс"

В ролях: Кейт Бланшетт ("Загадочное дело Бенджамина Баттона"), Джейми Ли Кертис ("Хэллоуин"), Кевин Гарт ("Форсаж: Хоббс и Шоу"), Ариана Гринблатт ("Барби")

Дата премьеры: 8 августа

Это – фантастическая экшен-комедия от режиссера Элайи Рота и продюсера Ави Арада по мотивам одноименной серии видеоигр Borderlands. Сюжет строится вокруг Лилит (Кейт Бланшетт) – охотницы за головами с таинственным прошлым, которая вынуждена вернуться домой, на самую безумную планету в галактике Пандору. И там с чудаковатой командой неудачников ей надо раскрыть одну из тайн Пандоры, и к тому же справиться с целой кучей инопланетных бандитов-преследователей.

Судя по трейлеру, по градусу безумства нас ожидает нечто среднее между "Стражами галактики" и "Отрядом самоубийц", только почему-то аж с двумя оскароносицами – Бланшетт и Ли Кертис.

"Бордерлендз": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чужой: Ромул"

В ролях: Кейли Спени ("Присцилла"), Дэвид Джонссон (сериал "Индустрия"), Арчи Рено (сериал "Тень и кость")

Дата премьеры: 15 августа

В этой ленте не будет Сигурни Уивер или еще кого-то из героев, знакомых из предыдущих частей франшизы – ну кроме, конечно, ксеноморфов. Но при этом фильм, события которого хронологически разворачиваются между "Чужим" (1979) и "Чужими" (1986), по словам режиссера Феде Альвареса будет иметь связь со всеми предыдущими частями, включая "Чужим: Завет" (2017).

В ленте привлечены юные и еще довольно малоизвестные актеры, которые играют группу молодых колонизаторов, которые очищают заброшенную космическую станцию, где и сталкиваются с ксеноморфами. А спродюсировал историю режиссер первого "Чужого" Ридли Скотт.

"Чужой: Ромул": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ворон"

В ролях: Билл Скашгорд ("Оно"), FKA Twigs, Дэнни Хьюстон (сериал "Наследники"), Лаура Бирн (сериал "Фундация")

Дата премьеры: 22 августа

Ну а финальная громкая кинопремьера лета-2024 – это римейк без преувеличения культового кинохита 1990-х "Ворон".

По сюжету Шелли Вебстер (FKA Twigs), невесту главного героя, музыканта Эрика Дрейвена (Билл Скашгорд), убивают преступники. А дальше – и его самого. Однако любовь Эрика и его желание отомстить оказываются сильнее смерти: с мистическим проводником в виде ворона Дрейвен во плоти возвращается из потустороннего мира, чтобы отомстить убийцам.

"Ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

В оригинальном фильме Эрика сыграл Брэндон Ли, сын Брюса Ли, для которого эта роль оказалась последней: молодой актер трагически погиб на съемках из-за случайного настоящего выстрела револьвера. Впоследствии у "Ворона" вышло несколько продолжений и сериал по мотивам киноистории, где Эрика играли другие актеры, но все эти проекты особого успеха не имели. Зато нынешний "Ворон" – это не продолжение, а полный перезапуск оригинальной истории для нового поколения.