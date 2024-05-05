Их обожают миллионы: сериалы на Netflix с высоким рейтингом

Стриминговая платформа Netflix представляет десятки сериалов на любой вкус. Миллионы людей всегда находят там что-то, что им по душе. Собственно, это и видно по рейтингам, ведь некоторые из этих сериалов имеют очень высокие баллы.

Кино 24 расскажет о "невероятной четверке" высокорейтинговых сериалов, которые уже оценили миллионы зрителей по всему миру. Главные герои этих лент умные, интересные и очень энергичные.

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"Острые козырьки"

После долгой и жестокой Первой мировой войны бесстрашный главарь уличной банды "Острые козырьки" Томас Шелби вместе со своим братом Артуром возвращается в родной город Бирмингем, чтобы расширить свою преступную империю. За время кровопролитных боевых действий он сильно изменился и забыл чувство любви. Однако в его жизнь вошел луч солнца в виде очаровательной барменши Грейс Берджесс, которая сумела растопить его ледяное сердце. Но решительный новый шеф полиции Честер Кэмпбелл намерен посадить всех членов банды за решетку и покончить с криминалом в городе.

"Острые козырьки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Странные чудеса"

По сюжету, события происходят в 1980-х годах.

Тогда в штате Индиана исчезает 12-летний Уилл Байерс. Его мама Джойс не находит себе места из-за того, что произошло, поэтому она обращается за помощью к начальнику полиции Хопперу. Между тем друзья Уилла также начинают свое расследование и отправляются на поиски пропавшего. По дороге они встречают таинственную девушку с необычными способностями, которая может быть ключом к поиску Уилла.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала

"Корона"

Год выпуска: 2016 – 2023Рейтинг IMDb: 8.6

Этот сериал погрузит зрителей в историю принцессы Елизаветы и ее пути к тому, чтобы стать королевой Великобритании. Девушка даже представить не могла, что уже через неполные два года, после трагической смерти ее отца, который умер из-за продолжительной болезни, ей предстоит взойти на престол и стать полноправной королевой Великобритании.

Приняв бразды правления в сложный период, королева Елизавета II своим смелым лидерством открыла новую эру процветания Британии.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бумажный дом"

Год выпуска: 2017 – 2021Рейтинг IMDb: 8.2

Загадочный мужчина по прозвищу Профессор планирует самое дерзкое ограбление в истории Испании. Он собрал команду из восьми опытных профессионалов, чтобы ворваться в Королевский монетный двор и вынести оттуда 2,4 миллиарда евро. Но грабителям придется провести внутри монетного двора более десятка напряженных дней, имея дело с заложниками и лучшими полицейскими страны.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы хотите окунуться с головой в интересные и увлекательные сериалы от Netflix, то можете выбрать любую ленту из подборки. Приятного просмотра!