Поэтому, если вы искали, какой сериал можно начать смотреть, то эта подборка именно для вас. Кино 24 подготовил 3 сериала, которые сейчас самые популярные на Netflix в Украине.

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"Проблема трех тел"

Недавно Netflix выпустил восьмисерийный сериал, основанный на известной трилогии Лю Цисина "Память о прошлом Земли". Сериал приглашает зрителей в увлекательное научно-фантастическое путешествие сквозь время и пространство. Лента углубляется в историю, которая берет свое начало в Китае 1960-х годов.

В центре сюжета – переломный момент в жизни молодой женщины по имени Вэньцзе, решение которой запускает цепь событий, выходящих за пределы времени и пространства, в конце концов, давая далеко идущие последствия, охватывающие всю вселенную. Чтобы предотвратить надвигающийся кризис, группа блестящих ученых, известных как Оксфордская пятерка, должна объединиться и начать действовать.

"Проблема трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала

"Преступники"

По сюжету, мафия всей Европы враждует из-за одной бесценной монеты. Отошедший от дел, взломщик сейфов, объединяется с гангстером-неудачником для последнего ограбления.

"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Плохие динозавры"

По сюжету, забавная семья тираннозавров блуждает ярким доисторическим миром, участвуя в проделках с другими динозаврами. От исследования их яркого доисторического мира до взаимодействия с озорными динозаврами, этот мультсериал обещает развлечь и увлечь зрителей.

"Плохие динозавры": смотрите онлайн трейлер мультсериала

Готовьтесь к просмотру сериалов, которые сейчас самые популярные среди украинцев на Netflix. Они обещают заполонить зрителей своими интересными сюжетами.