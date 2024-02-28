Где и когда смотреть долгожданные истории – Кино 24 расскажет дальше.

Не пропустите Абсолютные рекордсмены: 3 легендарные фильмы, которые получили больше всего статуэток Оскара

"Режим"

Дата премьеры: 3 марта

Где смотреть: HBO

В этой драме Кейт Уинслет перевоплотилась в канцлера вымышленного европейского государства с авторитарным режимом – Елену Вернем. Долгое время она находится во дворце, что оставляет отпечаток на поведении. В конце концов попытки канцлера расширить власть становятся причиной раскола во дворце и в стране.

"Режим": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Джентльмены"

Дата премьеры: 7 марта

Где смотреть: Netflix

Долгожданный спин-офф фильма Гая Ричи "Джентльмены" уже совсем скоро тоже будет на экранах. Главным героем является британский аристократ Эдди, который наследует семейное поместье и даже не подозревает, что на его территории выращивают марихуану. И владельцы этой наркоимперии вообще не настроены оставлять бизнес.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала

"Яблоки никогда не падают"

Дата премьеры: 14 марта

Где смотреть: Peacock

Этот сериал точно будет интересен ценителям предыдущих экранизаций романов Лианы Мориарти – "Большая маленькая ложь" и "Девять идеальных незнакомцев".

Джой и Стэн – родители четверых детей, а в прошлом – тренеры по теннису. Однажды Джой неожиданно исчезает, после чего спокойная жизнь семьи останавливается. Братья и сестры стремятся выяснить, кем на самом деле являются их родители. Тогда даже не догадываются, что узнают тайны, которые окружают их семью.

"Яблоки никогда не падают": смотрите онлайн трейлер сериала

Manhunt

Дата премьеры: 15 марта

Где смотреть: Apple TV+

В новом триллере показан одно из наименее понятных преступлений в истории – убийство Авраама Линкольна. Создатели сериала не только рассказали трагедию, но и показали действия военного министра Эдвина Шантона, который начал охоту за преступником – Джоном Уилксом Бутом.

Manhunt: смотрите онлайн трейлер сериала

"Палм-Рояль"

Дата премьеры: 20 марта

Где смотреть: Apple TV+

Это колоритная история, развивавшаяся в конце 1960-х. Главная героиня Максин Симмонс пытается попасть в высшее общество Палм-Бич. Вы увидите не только ее путь от бедности к миру состоятельных людей, но и задумаетесь, готовы ли вы пожертвовать собой, чтобы получить то, что имеют другие.

"Палм-Рояль": смотрите онлайн трейлер сериала

"Проблема трех тел"

Дата премьеры: 21 марта

Где смотреть: Netflix

Для киноманов март завершится новым научно-фантастическим шоу, рассказывающим о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Шоураннерами этого сериала являются создатели легендарной "Игры престолов", так что ожидание еще приятнее.

"Проблема трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала

Готовьтесь к весеннему телевизионному сезону и наслаждайтесь новыми творениями мировых режиссеров!