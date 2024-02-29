Не сможете оторваться: 2 крутых сериала, которые выйдут на Netflix в марте

Стриминговая платформа Netflix приготовила немало весенних премьер для ценителей кино. Наконец выйдет долгожданный спин-офф к легендарным "Джентльменам" Гая Ричи.

Что еще будем смотреть на Netflix в марте – узнавайте дальше на Кино 24.

Тоже интересно Абсолютные рекордсмены: 3 легендарные фильмы, которые получили больше всего статуэток Оскара

"Джентльмены"

Дата премьеры: 7 марта

Это спин-офф к одноименному фильму Гая Ричи, который всколыхнул мир в 2019 году. Главную роль – Эдди Горнимана – в этом сериале сыграл Тео Джеймс.

По сюжету, он наследует поместье своего отца и обнаруживает, что на его территории расположена огромная империя по выращиванию марихуаны. Теперь Эдди приходится бороться с владельцами наркобизнеса, которые совсем не настроены закрывать его.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала

"Проблема трех тел"

Дата премьеры: 21 марта

Одна из самых ожидаемых премьер весны – научно-фантастическое шоу от создателей "Игры престолов". События происходят в Китае 1960-х годов. Сюжет разворачивается вокруг огромной угрозы для человечества – вторжения инопланетян, которым приходится противостоять.

"Проблема трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала