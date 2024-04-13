Так, на сегодня наибольший успех у нашей аудитории Netflix имеет новый фильм под названием "Плата за страх". Кино 24 расскажет о чем этот фильм.

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"Плата за страх"

Четырех наемников наняла нефтяная компания для перевозки нитроглицерина, загруженного в два грузовика, с целью тушения масштабного пожара на нефтяной скважине. Искатели приключений должны осуществить опасное путешествие через пустыню на сотни километров, преодолевая многочисленные опасности и вызовы. За свои услуги они получат солидное вознаграждение и помощь в выезде из страны.

"Плата за страх": смотрите онлайн трейлер фильма

Не упустите возможность посмотреть интересную ленту, которая сейчас является одним из самых популярных фильмов на Netflix среди зрителей в Украине. Усаживайтесь удобнее и окунитесь в этот фильм, который обязательно стоит посмотреть.