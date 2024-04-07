Стал лидером по просмотрам: какой новый фильм сейчас самый популярный на Netflix среди украинцев

Недавно Netflix обнародовал обновленный еженедельный рейтинг самых популярных фильмов среди зрителей в Украине. Украинские зрители проявили особый интерес к новым кинолентам, которые совсем недавно появились на платформе.

Первое место среди самых популярных фильмов на Netflix среди украинцев пока занимает кинолента "Никакого давления". О чем расскажет сюжет фильма, читайте на Кино 24.

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О чем фильм "Никакого давления"

В конце марта Netflix порадовал своих зрителей премьерой волшебной романтической комедии "Никакого давления". Новая польская лента порадовала зрителей остроумными моментами и увлекательным сюжетом.

События фильма разворачиваются вокруг истории Оливии, талантливого шеф-повара, работающего в шумном мегаполисе. Однако вроде бы трагический случай в семье вынуждает девушку покинуть его.

Оливия приезжает в деревню, чтобы отдать почтение своей бабушке, и узнает, что бабушка жива. Оказывается, что похороны были хитрой уловкой, чтобы вернуть Оливию на семейную ферму и передать ей управление ею.

Неожиданное погружение Оливии в сельскую жизнь стало началом ее увлекательного путешествия в новую жизнь. Однако оно приобретает романтический поворот, когда она влюбляется в очаровательного фермера со скрытой тайной.

"Никакого давления": смотрите онлайн трейлер фильма

Не упустите возможность насладиться просмотром интересного фильма, который возглавляет рейтинг самых популярных фильмов на Netflix среди украинцев. Приятного просмотра!