"Направляющий свет" стал одной из первых телевизионных мыльных опер и самым длинным сериалом в мире. В течение 72 лет шоу выходило в эфир – 15 лет на радио, 4 года одновременно на радио и телевидении и еще 53 года на телевидении. В общей сложности было выпущено 18262 эпизода, общая продолжительность которых составляет 169 дней, 10 часов и 15 минут, или 236430 минут. 24 Канал.

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Сериал, выходивший 57 лет: что известно о "Направляющим свете"

"Направляющий свет" был известен своим сложным и запутанным сюжетом, охватывавшим много разных семей и персонажей. Главные семьи, появлявшиеся в сериале, включали Баеров, Рутерленджев, Робертсов, Голденов, Грантов, Норрисов, Флетчеров, Мейсонов, Торпов, Мерлеров, Сполдингов и других.

Название сериала возникло из сюжетной линии 1937 года, когда один из ключевых персонажей, Рутлендж, всегда оставлял свет в своем доме. Это символизировало постоянную его готовность оказать помощь и убежище попавшим в затруднительное положение.

"Направляющий свет​" – самый длинный сериал в мире / RDF Television

Последний эпизод сериала вышел 18 сентября 2009 года. После завершения производства руководство канала CBS отметило, что "Направляющий свет" занимает важное место в истории телевидения.

С момента создания этот сериал имел 375 номинаций на различных премиях и получил 98 наград.

"Направляющий свет": смотрите фрагмент из сериала 2009 года