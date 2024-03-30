Сериал получил значительную популярность среди зрителей благодаря своей увлекательной сюжетной линии. Кино 24 расскажет, о чем именно сериал "Джентльмены", который можно посмотреть за день.

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О чем новая лента "Джентльмены"

Жанр: криминальная драма, комедия

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джанкарло Эспозито, Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Питер Серафинович, Винни Джонс, Рэй Уинстон

Премьера: Netflix

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 8.2

Жизнь главного героя Эдди Горнимана кардинально меняется после смерти его отца. Унаследовав поместье, герцогский титул и неожиданный бизнес, Эдди оказывается в ситуации, где на него точит зуб его старший брат, который и хотел получить почтенный титул.

Однако вместе с получением наследства Эдди сталкивается с рядом проблем: титул не имеет никакой ценности, бизнес приходит в упадок, а сотрудники устроили бойкот.

Так, получив роскошное поместье, Эдди узнает, что тот является частью прибыльной каннабисовой мперии. Ситуация еще больше осложняется тем, что несколько сомнительных лиц из британского криминального мира хотят приложить к нему руку. Чтобы лишить семью этих посягательств, Эдди пробует обыграть гангстеров в их же игре. Но, удастся ли это главному герою?

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы хотите посмотреть интересный и интригующий сериал, но при этом не тратить недели на просмотр, эта лента именно для вас. Поэтому приготовьте вкусности и наслаждайтесь просмотром.