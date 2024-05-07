В Каннах пройдет благотворительный вечер украинской культуры "Ukrainian Fashion Film Festival"

19 мая в городе Канны во время 77-го Каннского международного кинофестиваля, состоится второй "UKRAINIAN FASHION FILM FESTIVAL" – мероприятие, посвященное украинской культуре, красоте и моде, которая отражает давние традиции и изысканность Украины. Это благотворительное событие, сочетающее в себе элементы искусства и кино, чтобы привлечь внимание к культурному наследию страны.

Благотворительное событие состоится при содействии и поддержке "Association France Ukraine – Idees sans frontier Cote d'Azur" и Благотворительного фонда "Українотворці". В материале раскроем основную цель этого мероприятия.

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Программа благотворительного вечера

В программе мероприятия предусмотрены показы новых коллекций "Весна-Лето 2024" от ведущих украинских брендов и дизайнеров, в частности: Park Avenue Atelier, Ирины Лужецкой, By Vel, MOGARDI.

Кроме модного показа, в программе запланированы выставки искусства и презентации фильмов украинской индустрии. Также предусмотрены выступления украинских артистов, среди которых YAGODY и Илона Гвоздева, победительница проекта "Танцы со звездами". На мероприятии выступит особая гостья – участница Евровидения 2024 – JERY HEIL.

Цель благотворительного мероприятия

Цель мероприятия заключается в ознакомлении сообщества с душой современной Украины через ее культуру. Это будет происходить с помощью показов последних коллекций известных украинских дизайнеров, показа фильмов, дегустации традиционных блюд в современной интерпретации, а также через выставки красоты, искусства, знакомство с культурой и участие звездных исполнителей и менторов.

Мероприятие должно показать несокрушимость украинского народа и его национальную идентичность,

– пишут в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Ведущим вечера будет специальный гость – Олег Скрипка. На событии запланирован благотворительный аукцион с целью сбора средств на помощь детям Украины.