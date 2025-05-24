В Каннах произошел масштабный блэкаут: кинофестиваль прервали

На юго-востоке Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. Пришлось ненадолго приостановить программу Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщила префектура Приморских Альп, пишет Кино 24 со ссылкой на France3.

К слову Беременная Рианна и A$AP Rocky поразили своим появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля

В Каннах и соседних городах осталось без света около 160 тысяч домов. По данным СМИ, сбой в электроэнергии произошел из-за ночного пожара на электростанции Biançon, вспыхнувшего около трех часов ночи. Около 10 часов утра также упала опора, через которую передают электроэнергию.

Эти инциденты расследуют как вероятный результат "злонамеренных действий". Опору могли подпилить, а подстанцию поджечь намеренно.

Повлияет ли блэкаут на кинофестиваль в Каннах

В Каннах ненадолго прервали показ фильмов, но впоследствии программу возобновили. Во Дворце, где проходит кинофестиваль, работают резервные генераторы.

Церемония закрытия должна состояться по плану – в 18:40. Впрочем, организаторов волнует, смогут ли все гости, актеры и режиссеры, добраться до Дворца. Ведь из-за перебоев в электроснабжении в работе транспорта также задержки.

Напомним, красной дорожкой Каннского кинофестиваля прошлось уже множество знаменитостей. Среди них были и украинцы. В частности, блогер Анна Притула, которая посетила Канны по приглашению парфюмерного бренда KILIAN PARIS. Она пообщалась с основателем бренда и появилась на тротуаре в элегантном черном платье.