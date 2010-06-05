В кино выходит "Каратэ-пацан: Легенды" с Джеки Чаном: стоит ли пойти на фильм

Легендарная франшиза "Парень-каратист" возвращается с новым художественным фильмом, где среди главных актеров Джеки Чан и Ральф Мачио. Лента выходит в украинский прокат в четверг, 29 мая.

Увлекательная драма о боевых искусствах стала шестым фильмом во франшизе "Парень-каратист". Первые четыре ленты, вышедшие в период с 1994 до 1989 – были завершенными. Но в 2010 году появился римейк с другими героями, а его продолжением стал сериал "Кобра Кай". В материале Кино 24 читайте об актерском составе, сюжет и первые отзывы критиков продолжения этой истории.

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К ролям в новом фильме вернулись легендарные актеры франшизы: Ральф Мачио, который был парнем-каратистом в первой ленте и 71-летний Джек Чан, который повторил роль мистера Хана из пятого фильма. Связь между ними объясняют на протяжении сюжета.

Также в фильме сыграли Джошуа Джексон, Сэди Стэнли, Минг-На Вен, Арамис Найт и другие.

О чем рассказывает лента

События фильма происходят после финала сериала "Кобра Кай". Подросток Ли Фан после гибели брата вынужденно переезжает с матерью из Пекина в Нью-Йорк. Из-за пережитой трагедии и адаптации к новым условиям парень оставляет кунг-фу в прошлом.

Но сверстники в школе не принимают парня: похоже, ему снова придется драться. Когда проблемы затрагивают подругу Ли, он решает бороться до конца. Парень участвует в соревновании по карате, начинает брать уроки у легендарных учителей и открывает для себя новый подход к бою.

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Отзывы критиков: стоит ли смотреть "Каратэ-пацан: Легенды"

IMDb – 6,5/10

Rotten Tomatoes – 59%

Metacritic – 53/100

Фильм получает смешанные отзывы от критиков: в нем есть как положительные моменты, так и недостатки. Самой яркой чертой является возвращение Джеки Чана, ведь он не только был актером, но и предлагал идеи и взаимодействовал с командой.

Если не брать во внимание незначительные недостатки, "Легенды" – просто замечательная лента. Он теплый, легкий – это всплеск летних семейных развлечений, который вдохновит на просмотры старых фильмов и эпизодов о "Кобру Кая", а также вызывает новый интерес к обучению боевым искусствам. Любой получит от этого удовольствие,

– пишут на The Guardian.

Среди негативных моментов: слабый и предсказуемый сюжет, недоработанные персонажи-антагонисты, объединение двух культовых героев, что все-таки не сработало. The New York Times пишет, что это "беспорядочный фильм, который пытается вбросить в блендер слишком много наследия". Оригинальный фильм "Парень-каратист" таки остается лучшим во франшизе.

Ленту точно стоит посмотреть любителям боевых искусств, драм о личном росте, а также фанатам франшизы, ведь она точно станет приятным ностальгическим опытом. Также это теплое семейное кино без цинизма, а с подчеркиванием важности дружбы и развития. Она может заинтересовать и новую аудиторию, которая только знакомится с франшизой.