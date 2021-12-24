Карикатурный образ украинки неприемлем, – Ткаченко отреагировал на скандал с "Эмили в Париже"

Александр Ткаченко отреагировал на скандал с сериалом Netflix. В своей телеграмме он написал, что видел фрагмент нового сезона "Эмили в Париже", где украинку изобразили воровкой. Он остался возмущенным, как и большинство украинцев, и подчеркнул, что текст нашей позиции пришлет Netflix.

В четвертой серии появилась дерзкая и чересчур эмоциональная Петра. В сериале она сыграла роль девушки из Киева. Ранее мы писали в материале, что ее изобразили в образе глупой блондинки с некрасивым макияжем, локонами, крупными украшениями.

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Украинские зрители уверяют, что сценаристы наделили ее лишь стереотипными характеристиками. Почему создатели решили, что Петра должна выглядеть неуклюжей и странной? "Это нельзя игнорировать", – отмечают украинцы в сети.

По словам Александра Ткаченко, с популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках. Хотя бы и о дирижере Оксане Линей, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, или дизайнере Вите Кин.

Придется продолжать бороться со стереотипами,

– делится Ткаченко.

Полный текст сообщения Александра Ткаченко

Посмотрел фрагмент нового сезона сериала Netflix "Эмили в Париже". Сам раньше просматривал первый сезон, довольно неплохой развлекательный сериал. Но сейчас имею несколько замечаний.

Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве. Вдобавок, с популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы и о дирижере Оксане Линей, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин…

Но этого наверняка мало. И придется продолжать бороться со стереотипами. Потому что если в 90-х и 2000-х украинских парней изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось.

Однако не в таком случае. В "Эмили в Париже" есть карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Первый сезон сериала вышел в 2019 году. Комедийно-драматический сериал Netflix создал Даррен Стар, сценарист "Секса и города". Он является и продюсером сериала.

Еще перед публикацией новости о продлении на второй сезон "Эмили в Париже" стал одним из самых популярных сериалов на Netflix.

Кроме этого, сериал критиковали. В частности, многие французские критики говорили о том, что эта лента – стереотипное изображение французов. Даррен Стар проигнорировал эту критику и сказал, что он счастлив, что шоу смотрят.

В интервью изданию Vogue Лили Коллинз рассказала о своих ожиданиях от второго сезона. По сюжету, Эмили проводит больше времени со своими коллегами в Savoir за пределами офиса и ближе знакомится с ними и своей подругой Минди. Французское произношение Эмили становится все лучше. Она дальше профессионально развивается в своей компании как полезный и более позитивный сотрудник, хотя, конечно, все еще попадает в забавные ситуации.

О том, что в сериале снимется героиня, которая якобы приехала из Киева в Париж – было неизвестно. Зрительница сериала, украинка Евгения Гаврилко, которая сейчас живет во Франции, увидев эти фрагменты, сразу опубликовала в инстаграме возмущенный пост.

"Эмили в Париже" 2 сезон: смотрите трейлер