"Дюна 2" ошеломила кассовыми сборами: сколько миллионов собрала за первый уикенд проката

Долгожданная лента оправдала себя, ведь кассовые сборы сиквела Дени Вильнёва просто поражают. В течение первых выходных "Дюна: Часть вторая" собрала на 50% больше, чем ее предшественник.

Узнайте в материале, сколько миллионов собрала "Дюна" уже после первого уикенда. А также вспомните, о чем лента, которая уже покорила сердца миллионов по всему миру.

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Кассовые сборы "Дюны: Части второй"

В течение первых выходных "Дюна: Часть вторая" получила прибыль в размере 178,5 миллиона долларов, из которого 97 миллионов составили международные сборы, а 81,5 миллиона собрано в США. Это установило рекорд для самого кассового уикенда в стране в этом году и самого высокого показателя с момента премьеры концертного фильма Тейлор Свифт в прошлом октябре.

Перед выходом в прокат, компания Warner Bros. скромно оценила начальные кассовые сборы в США на уровне 65 миллионов долларов, хотя другие эксперты предсказывали сумму в 80 миллионов долларов.

Бюджет для создания сиквела составлял 190 миллионов долларов, при этом еще 100 миллионов было потрачено на маркетинговую кампанию. Начальные продажи билетов на "Дюну 2" превысили показатели оригинала на 50%.

"Дюна: Часть вторая": что известно о ленте

"Дюна: Часть вторая" продолжает экранизацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева.

В этом продолжении Пол Атрид объединяется с Чани и фременами, чтобы взять месть за уничтожение его семьи заговорщиками.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

В актерском составе возвращаются Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скашгорд, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Кроме того, новые персонажи появляются на экране в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Уокена (Шаддам IV).

Собирайте друзей и скорее отправляйтесь в кино, если вы до сих пор не оценили этот киношедевр лично! Лента уже ожидает вашего просмотра.