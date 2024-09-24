Просто бешеные суммы: как завершилась 5 неделя проката украинского хоррора "Конотопская ведьма"

Фильм "Конотопская ведьма" вышел в широкий прокат 22 августа и сразу привлек внимание зрителей. Уже за первые четыре дня проката картина собрала впечатляющую сумму – 11 960 941 гривну, что свидетельствует о высокой популярности и интересе к этому проекту.

Сегодня, после пяти недель успешного проката, "Конотопская ведьма" продолжает радовать своих поклонников. Общая сумма сборов составила 47 982 085 гривен, что подтверждает ее статус одного из самых успешных украинских фильмов этого года.

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Что известно о фильме "Конотопская ведьма"

В течение времени проката "Конотопской ведьмы" было продано 298 210 билетов, что свидетельствует о широком резонансе и большом желании зрителей насладиться этим произведением. Удачное сочетание увлекательного сюжета, талантливой актерской игры и визуальных эффектов сделало этот фильм настоящим хитом среди украинских кинопремьер.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Съемки фильма проходили в ноябре-декабре 2023 года, что позволило создать яркую и атмосферную картину. Главную героиню, которая стала сердцем истории, сыграла талантливая актриса Татьяна Малкова.

В ленте также появляются известные украинские актеры, среди которых Тарас Цимбалюк, Павел Вишняков, Елена Хохлаткина, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов и Сергей Сосновцев. Каждый из них добавил уникальности своим персонажам, сумев создать неповторимую динамику на экране.

О чем сюжет "Конотопской ведьмы"

Сюжет "Конотопской ведьмы" разворачивается вокруг древней ведьмы, которая, влюбившись в обычного парня, отреклась от своих сверхъестественных сил и начала новую жизнь, далекую от магии и колдовства. Однако с началом войны, когда русские солдаты захватывают ее родной город, жизнь героини переворачивается с ног на голову. Жестокое убийство ее любимого становится для нее не только трагедией, но и мощным импульсом к действиям.

Чувствуя безграничную тоску и гнев, она принимает решение вернуть свои ведьмовские силы и использовать их для мести. Ее трансформация от нежной возлюбленной до грозной ведьмы происходит на глазах зрителей, которые наблюдают, как она обрушивает ужасные и кровавые кары на тех, кто лишил ее счастья.

Зрители продолжают посещать кинотеатры, чтобы окунуться в атмосферу, созданную творческой командой фильма. Фильм поднимает важные вопросы о любви, потере и мести, оставляя глубокий след в сердцах зрителей. Сильный сюжет, совмещенный с мастерской актерской игрой и визуальными эффектами, делает эту ленту одной из самых обсуждаемых и ожидаемых в украинском кинематографе.