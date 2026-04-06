Достойный украинский сериал с высоким рейтингом, который должен увидеть каждый

За последние годы в Украине появляется все больше действительно достойных сериалов, работа над которыми началась уже после начала полномасштабного вторжения. Впрочем, и до большой войны создавались проекты, которые заслуживают внимания зрителей.

В нашем эксклюзивном интервью Юрий Дяк порекомендовал ленту, которую стоит увидеть каждому. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале "Казаки. Абсолютно лживая история", его преимущества и детали сюжета.

Что стоит знать о сериале "Казаки. Абсолютно лживая история"?

Премьера сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" состоялась 17 ноября 2020 года. События разворачиваются в XVI веке.

В центре сюжета – молодой крестьянский парень по имени Иван. Он похищает драгоценности у московского царя, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Среди похищенного оказывается и магическая серьга, которая делает обладателя непобедимым.

Разгневанный царь отправляет на поиски Ивана своего лучшего воина – Федора. Но, скрываясь от преследователя, парень теряет сережку, и она попадает на Запорожскую Сечь. Теперь Иван вместе с товарищами должен пройти немало испытаний, чтобы вернуть артефакт, спасти мать и не попасть в руки врага.

Сериал насчитывает 12 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 9 часов. На сайте IMDb лента получила довольно высокий рейтинг – 7,7 из 10. Это действительно достойный украинский сериал, который показывает казаков не как набор клише, а как живых, хорошо прописанных персонажей с собственной харизмой.

Как отмечал Юрий Дяк, сыгравший одну из главных ролей, это одна из лучших работ в его карьере.

Интересные факты о сериале

Интересно, что это украинский псевдоисторический комедийный экшн-сериал о казаках, который стал первым в Украине проектом такого формата, показанным в кинотеатрах.

В нем соединились увлекательный сюжет, сильный актерский состав, живописные пейзажи и качественный юмор.

Сериал особенно понравится поклонникам приключенческих историй и боевиков – динамики и экшна здесь более чем достаточно.

Какие исторические украинские сериалы стоит посмотреть?

Если вы ищете и другие украинские сериалы, связанные с нашей историей, обратите внимание на такие:

Среди этих лент вы найдете особую историю, которая придется вам по вкусу и поможет еще глубже окунуться в украинскую идентичность, историю и особенности нашего становления.