Сериал имеет 12 серий и рассказывает историю времен Козаччины. По сюжету Михаил Гаврилов пытается вернуть царскую серьгу и наказать казацкого героя Ивана. Но его планы рушатся, когда Иван и другие украинские казаки встают на защиту своей страны.

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ICTV2 вернул в эфир сериал "Казаки. Абсолютно лживая история" с российским актером

"Казаки. Абсолютно лживая история" сняли еще до полномасштабного вторжения. Впрочем, известно, что в 2023 году россиянин Михаил Гаврилов сыграл главную роль в российском сериале "Трейдер". Его транслировали на пропагандистском "Первом канале". К тому же Гаврилов не озвучивал своей позиции по поводу российско-украинской войны.

"Детектор медиа" обратилось к телеканалу ICTV2 по вопросу, планирует ли он снять с эфира сериал "Казаки. Абсолютно лживая история" из-за участия российского актера в его съемках.

Прессслужба ICTV2 ответила, сериал был адаптирован к современной аудитории и украинской культуре. Все герои-антагонисты, включая героя Гаврилова, были переозвучены на украинском языке. "К тому же в сериале Михаил играет негодяя, который от российского царя пытается захватить власть в Украине и терпит беспощадное поражение от украинцев. Наши казаки дают отпор московскому врагу и еще раз доказывают свою силу. Считаем такой продукт актуальным, потому что освещение врага, которому дали под хвост украинские воины, дает возможность ожидать победу более вдохновенно", – говорится в сообщении ICTV2.

Кроме этого, канал подчеркнул, что российский актер не является лицом, создающим угрозу национальной безопасности согласно действующим нормам Министерства культуры Украины.

Реакция сети

"Это мог бы быть отличный сериал, если бы не россиянин Гаврилов в главной роли, который умалчивает вопрос войны и активно себе снимается в России до сих пор. Считаю неуместным такой показ и выступаю против чего-нибудь, где присутствуют россияне. Пока наши ребята борются за победу на передовой – это просто преступление";

"Подали под соусом патриотичности, молодцы, работают на врага. Сколько еще можно терпеть такие решения? Не должно быть россиян в наших проектах! Никаких";

"Уважаемые ICTV. Как так получилось, что присутствие россиянина в сериале, который вы транслируете, умалчивается? И как вообще можно такие продукты на второй год Великой войны пускать в эфир?";

"Сколько еще на украинском телевидении будут тянуть россиян и предателей? Показать сериал теперь дороже репутации?";

"Мне вот интересно, а актерам, играющим в этом сериале, не стыдно за работу с россиянами в кадре? И типа ок, что такие проекты транслируют, да еще накануне годовщины Независимости?".



Реакция сети на показ сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" / Скриншот