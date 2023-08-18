Сериал имеет 12 серий и рассказывает историю времен Козаччины. По сюжету Михаил Гаврилов пытается вернуть царскую серьгу и наказать казацкого героя Ивана. Но его планы рушатся, когда Иван и другие украинские казаки встают на защиту своей страны.
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ICTV2 вернул в эфир сериал "Казаки. Абсолютно лживая история" с российским актером
"Казаки. Абсолютно лживая история" сняли еще до полномасштабного вторжения. Впрочем, известно, что в 2023 году россиянин Михаил Гаврилов сыграл главную роль в российском сериале "Трейдер". Его транслировали на пропагандистском "Первом канале". К тому же Гаврилов не озвучивал своей позиции по поводу российско-украинской войны.
"Детектор медиа" обратилось к телеканалу ICTV2 по вопросу, планирует ли он снять с эфира сериал "Казаки. Абсолютно лживая история" из-за участия российского актера в его съемках.
Прессслужба ICTV2 ответила, сериал был адаптирован к современной аудитории и украинской культуре. Все герои-антагонисты, включая героя Гаврилова, были переозвучены на украинском языке. "К тому же в сериале Михаил играет негодяя, который от российского царя пытается захватить власть в Украине и терпит беспощадное поражение от украинцев. Наши казаки дают отпор московскому врагу и еще раз доказывают свою силу. Считаем такой продукт актуальным, потому что освещение врага, которому дали под хвост украинские воины, дает возможность ожидать победу более вдохновенно", – говорится в сообщении ICTV2.
Кроме этого, канал подчеркнул, что российский актер не является лицом, создающим угрозу национальной безопасности согласно действующим нормам Министерства культуры Украины.
Реакция сети
- "Это мог бы быть отличный сериал, если бы не россиянин Гаврилов в главной роли, который умалчивает вопрос войны и активно себе снимается в России до сих пор. Считаю неуместным такой показ и выступаю против чего-нибудь, где присутствуют россияне. Пока наши ребята борются за победу на передовой – это просто преступление";
- "Подали под соусом патриотичности, молодцы, работают на врага. Сколько еще можно терпеть такие решения? Не должно быть россиян в наших проектах! Никаких";
- "Уважаемые ICTV. Как так получилось, что присутствие россиянина в сериале, который вы транслируете, умалчивается? И как вообще можно такие продукты на второй год Великой войны пускать в эфир?";
- "Сколько еще на украинском телевидении будут тянуть россиян и предателей? Показать сериал теперь дороже репутации?";
- "Мне вот интересно, а актерам, играющим в этом сериале, не стыдно за работу с россиянами в кадре? И типа ок, что такие проекты транслируют, да еще накануне годовщины Независимости?".
Реакция сети на показ сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" / Скриншот